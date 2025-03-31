Bitcoin, Ripple ve Ethereum fiyat tahmini geldi

Kripto para piyasası pazartesi günü düşüşünü sürdürdü, endeks 24'e geriledi. Bitcoin fiyatı dört gün boyunca düşüş yaşadı. BTC 82.000 dolara kadar geriledi. Ethereum 1.800 dolara ve Ripple 1,05 dolara düştü. BTC, ETH ve XRP fiyat tahminleri, Donald Trump'ın tarifeleri öncesinde analiz edildi.

Trump'ın tarifeleri kripto fiyatlarını artırabilir. Hisse senetleri ve kripto para piyasası düşüş eğiliminde. Dow Jones vadeli işlemleri 280 puan düştü, S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri ise %1'den fazla düştü. Ancak yaklaşan tarifelerle bu varlıkların geri sıçrama olasılığı olduğu aktarıldı.

BTC, ETH, XRP FİYAT TAHMİNİ GELDİ

Amerikan hisse senetleri 2008/9'daki Küresel Mali Kriz'den sonra on yıllık bir boğa koşusuna girdi. Hisse senetleri ve kripto da COVID-19 salgınının ardından ilk düşüşün ardından yükseldi. Ancak varlıklar toparlanıyor çünkü Federal Rezerv piyasaya odaklanmaya devam ediyor ve buna göre hareket ediyor. Ayrıca, son veriler tüketici güveninin düştüğünü ve işletme yatırımlarının yavaşladığını gösterdi.

BTC, ETH ve XRP fiyatları ise tarifeler öncesi düştü. Bu nedenle, piyasa katılımcıları tarifeleri fiyatlandırdığı için bu varlıklar için toparlanma çağrısı yaptı.

XRP FİYAT TAHMİNİ

XRP fiyatı bu hafta baskı altında kalmaya devam etti. 1,9035 dolar kilit noktaya yaklaştı. Analistler Ripple fiyatının 1,9035 dolardaki desteğin altına düşmesi halinde daha fazla düşüşün doğrulanacağını aktardı. Uzmanlara göre, bu seviyenin altına inilmesi XRP fiyatının 1 dolara düşmesi riskini taşıyor. 50 günlük hareketli ortalamanın 2,34 doların üzerine çıkması halinde ise Ripple tahminini geçersiz kılacak.

BTC FİYAT TEKNİK ANALİZİ

BTC fiyatı son birkaç ayda düştü. Ayrıca yüzde 50 geri çekilme noktasına yaklaştı. Analistlere göre Bitcoin fiyatı 75.000 dolardaki nihai desteğe düşecek.

ETH FİYAT TEKNİK ANALİZİ

ETH fiyatı son birkaç aydır baskı altında kalmaya devam ediyor. Önemli bir seviye olan 2.113 dolardaki kilit noktayı yeniden test etti. Analistlere göre, kırılma ve yeniden test etme modeli popüler bir düşüş devamı işareti. Bu nedenle, en olası ETH fiyat tahmini, mevcut seviyenin %30 altına düşerek 1.250 dolardaki nihai destek oldu. Uzmanlara göre bu görüş, coin 2.113 dolar üzerine çıkarsa geçersiz hale gelecek.

Analistlere göre, bu coinler, Trump yönetimi diğer ülkelerle müzakerelere başladıktan sonra geri sıçrayacak.