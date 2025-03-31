İstanbul'un dibinde 72 adet arsa uygun fiyata satılacak! TOKİ yine yaptı yapacağını

TOKİ, 72 adet arsayı açık artırmayla satışa sunacak. Uygun ödeme koşulları ve vade seçenekleri ile vatandaş arsa sahibi olacak. Bu arsalar, bölgedeki gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için yakından takip edilirken kampanyanın detayları da belli oldu. İşte TOKİ’den İstanbul'un tam dibinde arsa satışı.

TOKİ, arsa ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara uygun kampanyalar sunmaya devam ediyor. Kocaeli'nin 7 farklı ilçesinde bulunan 72 taşınmazı satışa çıkaracak olan TOKİ detayları duyurdu. Arsalar açık artırma ile yeni sahiplerini bulacak. Ödeme seçenekleri yüzde 25 peşinat ile 48 ay, yüzde 40 peşinat ile 36 ay vade ile gerçekleşecek. İhaleler 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

TOKİ’DEN KOCAELİ’DE ARSA SATIŞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kocaeli’de 72 arsayı satışa çıkaracak. Başiskele, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze, İzmit ve Körfez ilçelerinde yer alan bu arsalar, yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunacak. Açık artırma yöntemiyle satılacak taşınmazlar, hem bireysel yatırımcılar hem de girişimciler için büyük bir avantaj sağlaması planlanıyor.

ÖDEME KOLAYLIĞI VE ESNEK VADE SEÇENEKLERİ SUNULACAK

TOKİ, %25 peşinatla 48 ay vade veya %40 peşinatla 36 ay vade gibi cazip ödeme imkanlarıyla alıcılarına büyük kolaylık sağlayacak.

AVANTAJLI ARSA FIRSATLARI YATIRIMCILARI BEKLİYOR

İhaleler, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.