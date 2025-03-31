Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

İstanbul'un dibinde 72 adet arsa uygun fiyata satılacak! TOKİ yine yaptı yapacağını

TOKİ, 72 adet arsayı açık artırmayla satışa sunacak. Uygun ödeme koşulları ve vade seçenekleri ile vatandaş arsa sahibi olacak. Bu arsalar, bölgedeki gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için yakından takip edilirken kampanyanın detayları da belli oldu. İşte TOKİ’den İstanbul'un tam dibinde arsa satışı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 12:06
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 12:12

TOKİ, arsa ve konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara uygun kampanyalar sunmaya devam ediyor. Kocaeli'nin 7 farklı ilçesinde bulunan 72 taşınmazı satışa çıkaracak olan TOKİ detayları duyurdu. Arsalar açık artırma ile yeni sahiplerini bulacak. Ödeme seçenekleri yüzde 25 peşinat ile 48 ay, yüzde 40 peşinat ile 36 ay vade ile gerçekleşecek. İhaleler 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

TOKİ’DEN KOCAELİ’DE ARSA SATIŞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Kocaeli’de 72 arsayı satışa çıkaracak. Başiskele, Çayırova, Derince, Dilovası, Gebze, İzmit ve Körfez ilçelerinde yer alan bu arsalar, yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunacak. Açık artırma yöntemiyle satılacak taşınmazlar, hem bireysel yatırımcılar hem de girişimciler için büyük bir avantaj sağlaması planlanıyor.

ÖDEME KOLAYLIĞI VE ESNEK VADE SEÇENEKLERİ SUNULACAK

TOKİ, %25 peşinatla 48 ay vade veya %40 peşinatla 36 ay vade gibi cazip ödeme imkanlarıyla alıcılarına büyük kolaylık sağlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın resmen uçuşa geçti! Yeni rekor geldi: Kritik bir tarih var

AVANTAJLI ARSA FIRSATLARI YATIRIMCILARI BEKLİYOR

İhaleler, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni banknot basılmama nedenini açıkladı! İslam Memiş: 200 TL bile tarih olacak

Sıkça Sorulan Sorular

TOKİ'den çıkan arsalar ne zaman teslim edilecek?
Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.
ETİKETLER
#tarım arazileri
#toki
#toki
#arsa
#arsa
#arazi
#toki konutları
#arsa satışı
#arazi anlaşmazlığı
#Tarım Arazisi
#Orta Gelirli Konut
#Konut Satışı
#Konut Projeleri
#Konut Aboneleri
#Satılık Konut
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.