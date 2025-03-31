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 | Kübra Çelepi

Doğum parası başvurularının yapılacağı tarih belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının yapılacağı tarihi açıkladı. Göktaş, 2025 yılı 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuklara 5 bin lira, ikinci çocuklara 1500 lira, üçüncü çocuklardan itibaren annenin hesabına her çocuğa 5 bin lira tek seferlik destek verileceğinin altını çizdi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.03.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
31.03.2025
saat ikonu 11:49

Doğum yardımı başvuruları başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının bayramdan sonra alınmaya başlayacağını duyurdu. Doğum yardımı uygulaması 2025 yılında geçerli olacak.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI BAYRAMDAN SONRA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı başvurularının bayramdan sonra alınacağını açıkladı. Yeni uygulamaya göre, 2025 yılı itibarıyla doğan her bir ilk çocuk için 5 bin TL, ikinci çocuk için annenin hesabına 1500 TL, üçüncü çocuk ve sonrasında ise 5 bin TL nakdi destek verilecek.

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Bakan Göktaş, düzenlemenin TBMM’den geçtiğini ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. 2024 yılının “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, ailelerin refahını artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi. Doğum yardımı düzenlemesi için milletvekillerinin yoğun mesai harcadığını belirten Göktaş, bayram sonrası başvuruların açılmasıyla birlikte vatandaşların bu destekten faydalanabileceğini duyurdu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Devlet doğum yardımı nasıl alınır?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.
ETİKETLER
#Doğum Yardımı Başvurusu
#Tek Seferlik Doğum Yardımı
#Aylık Doğum Yardımı
#Doğum Yardımı
#Ekonomi
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