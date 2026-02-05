Bitcoin sahipleri şokta, 15 ayın dibi görüldü

Yatırımcının risk iştahı kaçtıkça güvenli limanlara çekilme devam ediyor. Kripto para piyasası da bu fırtınadan nasibini aldı. Kripto paranın amiral gemisi Bitcoin son 15 ayın en düşük seviyelerini test etti.

Küresel krizler ve jeopolitik riskler piyasalarda risk iştahını kaçırdı. 72 bin doların altını gören Bitcoin, 71.540 dolara kadar geriledi. Perşembe günü Asya piyasalarındaki işlemlerde 71.540 dolara kadar düşen kripto para birimi, böylece Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçildiği dönemin hemen sonrasındaki (6 Kasım 2024) seviyelerine geri dönmüş oldu.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında ulaştığı tarihi zirveden bu yana düşüş ivmesi gösteren Bitcoin'in toplam değerinde yüzde 42'den fazla azalma oldu. Sektör verilerine göre, tüm kripto varlıkların toplam piyasa değeri sadece son bir hafta içerisinde 460 milyar dolardan fazla azaldı.