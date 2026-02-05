Menü Kapat
10°
Editor
 Bengü Sarıkuş

Bitcoin sahipleri şokta, 15 ayın dibi görüldü

Risk iştahı kaçan yatırımcı kripto varlıklarını terk ediyor. Kripto piyasasının amiral gemisi Bitcoin de kan kaybetmeye devam ediyor. Uzmanlar, Bitcoin tarafında yaşanan geri çekilmenin temelinde risk algısı ve likidite bulunduğunu düşünüyor.

05.02.2026
05.02.2026
09:19

Yatırımcının risk iştahı kaçtıkça güvenli limanlara çekilme devam ediyor. Kripto para piyasası da bu fırtınadan nasibini aldı. Kripto paranın amiral gemisi son 15 ayın en düşük seviyelerini test etti.

Bitcoin sahipleri şokta, 15 ayın dibi görüldü

Küresel krizler ve piyasalarda risk iştahını kaçırdı. 72 bin doların altını gören Bitcoin, 71.540 dolara kadar geriledi. Perşembe günü Asya piyasalarındaki işlemlerde 71.540 dolara kadar düşen kripto para birimi, böylece Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçildiği dönemin hemen sonrasındaki (6 Kasım 2024) seviyelerine geri dönmüş oldu.

Bitcoin sahipleri şokta, 15 ayın dibi görüldü

Geçtiğimiz yılın ekim ayında ulaştığı tarihi zirveden bu yana düşüş ivmesi gösteren Bitcoin'in toplam değerinde yüzde 42'den fazla azalma oldu. Sektör verilerine göre, tüm kripto varlıkların toplam sadece son bir hafta içerisinde 460 milyar dolardan fazla azaldı.

#Ekonomi
#bitcoin
#piyasa değeri
#jeopolitik riskler
#Küresel Krizler
#Ekonomi
