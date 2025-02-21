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 | Kübra Çelepi

Bitcoin stratejik rezervi gerçekleşecek! BTC fiyat hedefi 180 bin dolar oldu

Bitcoin'in fiyatı 2025'e kadar 180 bin ila 1 milyon dolar arasına ulaşabilir. Vaneck Dijital Varlıklar Araştırmaları Başkanı Matthew Sigel, 2025 yılına kadar 180.000 dolar, 450.000 dolarlık potansiyel öngördü. Bitcoin 98 bin doları aşmaya çalışıyor. BTC yükseliş trendi için destek 93.640 dolar seviyesinde kaldı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 17:10

Bitcoinin fiyat geleceği herkesin aklında ve önde gelen uzmanlar 2025'teki fiyatı için büyük öngörülerde bulundu. 200.000 dolardan 1 milyon doların üzerine kadar tahminler değişiyor.

BTC STRATEJİK REZERVİ MÜMKÜN

Birkaç uzman Bitcoin'in altının yerini alabileceğini ve önemli bir yükseliş kaydedebileceğini düşünürken, Strategy'den Michael Saylor, Bitcoin'in piyasa değerinin 180 trilyon dolara ulaşacağını öngördü.

Vaneck Dijital Varlıklar Araştırmaları Başkanı Matthew Sigel, Bitcoin'in geleceğine ilişkin görüşlerini dile getirerek, ABD federal hükümetinin veya en azından bir ABD eyaletinin Bitcoin stratejik rezervi oluşturabileceğini tahmin etti.

Sigel'in tahmini, Bitcoin için 2025 sonuna kadar 180.000 dolarlık iddialı bir fiyat hedefi içeriyor. Vaneck'in tahmini üç aşamalı bir yaklaşıma dayanıyor.

Orta vadede, Sigel altınla paralellikler çizerken spekülatif amaçlar için kullanılan altının %50'sine odaklandı ve Bitcoin'in buna benzer bir piyasa değerine ulaşabileceğini ve bunun sonucunda 450.000 dolarlık bir fiyat hedefinin ortaya çıkabileceğini öne sürdü.

BİTCOİN'İN DÖRT YILLIK DÖNGÜSÜ

Uzman ayrıca Bitcoin'in "yarılanma" sonrasında büyük getiriler üretme eğiliminde olan dört yıllık tarihi döngüsünü de kabul etti. Bitcoin piyasasının en patlayıcı aşamasının genellikle yarılanmayı takip eden yılda görülmesiyle, 2025'in güçlü bir yıl olmasını bekliyor.

Sigel'in 2025 için temel senaryosu, Bitcoin'in %1.000 fiyat getirisi görebileceği ve onu yaklaşık 180.000 dolara çıkarabileceği yönünde.

BİTCOİN FİYATI 100.000 DOLARIN ALTINDA DİRENÇLE KARŞI KARŞIYA

Uzmanlara göre, Trump'ın kripto paralara olan desteği nedeniyle Bitcoinin hedefleri uzun vadede ulaşılabilir görünse de, kısa vadede 98 bin dolar gibi önemli seviyelerin aşılmasının zor göründüğü ifade edildi.

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Sıkça Sorulan Sorular

BTC yarılanma olursa ne olur?
Yarılanma, zaman içinde daha az Bitcoin ihraç edilebileceği için Bitcoin'in değerinin yükselme ihtimalini artırır (talep düzeylerinin istikrarlı olduğu varsayıldığında). Bu durum, enflasyon nedeniyle genellikle zaman içinde değer kaybeden itibari para birimlerinin durumuyla taban tabana zıttır.
ETİKETLER
#bitcoin
#btc
#Ekonomi
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