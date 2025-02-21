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 | Kübra Çelepi

Kamuya memur alımları başladı: 60 ve 70 puanla personel ilanları peş peşe geldi! Binlerce kişi atanacak

Devlet dairelerinde çalışmak isteyenlere müjde verildi. 60 ve 70 KPSS puanıyla pek çok kurum, memur alımı ilanlarını peş peşe yayımladı. KPSS puanı yüksek olmayan adaylar için de memurluk fırsatı doğdu. Kamu kurumları, düşük puanlı adayları da değerlendirecek. Binlerce pozisyonda atamalar yapılacak.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 16:46

Memur olma hayali kuranlar için kaçırılmayacak fırsatlar peş peşe duyuruldu. Birçok kurum ve kuruluş memur atamaları için kolları sıvadı. Düşük KPSS puanı olanlar için de önemli fırsatlar açıklandı. Kamu personeli alım ilanlarına başvurular için son hazırlığınızı yapın. Bu fırsat geniş kadro için geçerli olacak.

KPSS PUANI DÜŞÜK OLANLARA MÜJDE

KPSS puanı ve çeşitli şartlara bağlı olarak gerçekleşecek memur alımı ilanları şöyle;

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI MEMUR ALIMI

İstanbul ili Bakırköy Belediye Başkanlığı tarafından duyurulan 70 KPSS puanı ile memur alımı ilanında kadro unvanı memur ve zabıta memuru olarak belirtildi. Başvurular açıldı.

MUĞLA EN AZ 60 KPSS PUANI İLE ZABITA MEMURU ALIMI

Muğla ili Milas Belediye Başkanlığı 60 KPSS puanı ile zabıta memur alımı ilanını açtı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 154 MEMUR ALIMI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan duyuru sonrası en az lise mezunu adaylar arasından 154 itfaiye eri alımı yapılacak. Personel alımına başvurular 24 Şubat tarihinde başlayacak.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Anadolu Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Başvurular, 3 Mart tarihinde sona erecek.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Erciyes Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 3 Mart tarihinde sona erecek.

TMSF 10 UZMAN YARDIMICISI PERSONEL ALIMI

Tasarruf mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı 10 fon uzman yardımcısı alımı yapacak. Başvurular 4 Nisan tarihinde sona erecek.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ 10 ZABITA MEMUR ALIMI

Bayrampaşa Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 10 zabıta memuru alımı gerçekleştirecek. Başvurular 24 Mart tarihinde başlayacak 28 Mart tarihinde sona erecek.

TÜBİTAK 737 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI İLANI

TÜBİTAK, 737 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 10 Mart tarihinde sona erecek.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 10 MEMUR ALIMI İLANI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı 10 memur alımı gerçekleştirecek. Alımlar, itfaiye eri kadrosunda yapılacak. Başvurular 7 Nisan tarihinde başlayacak 11 Nisan tarihinde sona erecek.

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ 40 MEMUR ALIMI İLANI

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı, 40 personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar zabıta kadrolarında yapılacak. Başvurular 10 Mart tarihinde başlayacak 14 Mart tarihinde sona erecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 95 PERSONEL ALIMI İLANI

İçişleri Bakanlığı, 95 il planlama uzman yardımcısı kadrosuna personel alacak. Adayların, KPSS istenilen puan türünden en az 70 ve üzerinde puan almaları gerekiyor. Sınav, 14-22 Nisan 2025 tarihlerinde Ankara'da yapılacak. 17 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 21 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 343 PERSONEL ALIMI İLANI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 93 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı kadrosuna ataması yapacak. Giriş sınavı, 26 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. 3 Mart 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 14 Mart 2025 tarihinde sona erecek.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 90 MEMUR ALIMI

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 90 itfaiye eri alınacak. Başvurular 28 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

KÖRFEZ BELEDİYESİ 25 MEMUR ALIMI İLANI

Kocaeli ili Körfez Belediye Başkanlığı bünyesine 25 zabıta memuru alınacak. 24 Şubat 2025 tarihinde başlayacak olan başvurular 28 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Memur alımı kaç yaşına kadar?
Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış, Başvuru yapılan yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 36 yasından gün almamış olmak.
ETİKETLER
#memur emeklileri
#Kamu Çalışanı
#Memur Hakları
#Ekonomi
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