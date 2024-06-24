Bitcoin ve Ethereum haftaya kayıpla başladı, işte tüm kripto paralarda son durum

24 Haziran 2024 09:49 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 09:49

Kripto para piyasaları yeni haftaya değer kaybederek başladı. İşte BTC, ETH, XRP, SOL ve DOGE fiyatlanmalarında son durum...

KRİPTODA KAYIP

CNBC-e'de yer alan habere göre, kripto para piyasası toplam büyüklüğü yaşanan değer kayıplarının ardından yüzde 2,65 daralarak 2,29 trilyon dolara geriledi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,68 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 62 bin 789 dolar seviyesine geldi. Ethereum'un fiyatı ise aynı süre yüzde 3,25 düştü. ETH 3 bin 401 dolardan alıcı buluyor.

Saat 08.10 itibarıyla piyasa büyüklüğü açısından üst sıralarda yer alan diğer kripto paralarda ise durum şöyle:

Solana (SOL) yüzde 6,65 düşerek 125,72 dolar oldu.

Ripple (XRP) yüzde 2,81 düşerek 0,4742 dolar oldu.

Dogecoin (DOGE) yüzde 3,54 düşerek 0,1202 dolar oldu.