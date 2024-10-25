Bitcoin yatırımcıları sahaya çıktı

25 Ekim 2024 10:34 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 10:38

ABD ekonomisinde yaşanan gelişmeler piyasaları hareketlendirdi. Dolar Endeksi (DXY) ve ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirilerindeki düşüş, riskli varlıklara olan ilgiyi artırdı. Bu durum, altın fiyatlarını da etkiledi ve değerli metal 2.730 dolar seviyesinin üzerinde kalmaya devam etti. Finans piyasalarında dalgalanmalar görülse de genel tablo olumluya işaret ediyor. Piyasalarda yaşananlar Bitcoin’e yararken, büyük Bitcoin alıcıları sahaya çıktı.

İşsizlik​ Başvurularında Düşüş, Maaş​ Alanlarda Artış

Son açıklanan verilere göre, geçen hafta ABD​'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin aksine düşerek 227 bine geriledi. Ancak, işsizlik maaşı alanların sayısının son üç yılın zirvesine ulaşması, istihdam piyasasında zorlukların yaşandığını gösteriyor. İş bulmak giderek zorlaşırken, bu durum piyasalarca Fed​'in faiz​ politikalarına dair bir işaret olarak yorumlanıyor. Kasım ayındaki FOMC toplantısında faiz indirimi beklentileri kuvvetlenmiş durumda. Bu, özellikle riskli yatırımlara dönüş açısından önemli bir gelişme olarak görülüyor. CME FedWatch Tool’un tahminlerine göre, gelecek ay faiz indirimine gidilme olasılığı yüzde 95’e yükselmiş durumda.

Borsalar Kısmen Toparlandı

ABD borsalarında da dikkat çekici hareketlilik yaşandı. S&P 500, gün boyunca küçük düşüşler gösterse de günü toparlanarak kapattı. Nasdaq %0,76 artış kaydederken, Dow Jones ise %0,33’lük bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar arasında temkinli bir iyimserlik hakim. S&P 500 şirketlerinin çoğu üçüncü çeyrek kazançlarını açıkladı ve şirketlerin yüzde 76'sı beklentilerin üzerinde sonuçlar elde etti.

Altın ve Bitcoin Yatırımcıları Sahada

Altın yatırımcıları, son günlerde büyük miktarda girişle dikkat çekiyor. Altın fiyatı, spot piyasada 2.735 dolardan işlem görüyor ve bu, geçtiğimiz yılın en büyük yatırım hareketlerinden biri olarak öne çıkıyor. Altına olan talebin artışı, yatırımcıların enflasyonist baskılara karşı korunma arayışının işareti olarak değerlendiriliyor. Öte yandan, kripto para piyasasında Bitcoin, 68.000 dolar seviyesini aşarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bitcoin'in değerindeki artış, altın kesişimi denen bir teknik hareketin de etkisiyle daha fazla yatırımcıyı cezbetti. Özellikle büyük balinaların sayısında artış yaşanması, piyasada olumlu beklentilerin arttığını gösteriyor.

Altcoinlerde Hareketli Saatler

Bitcoin’in yükselişi, altcoinlerde de hareketlenmeye yol açtı. İlk 200 token içinde neredeyse tüm altcoinler kazançlı bir gün geçirirken, bazı altcoinler büyük yükseliş kaydetti. Öne çıkanlar arasında %44’lük artışla Safe (SAFE) ve %24’lük yükselişle Cat in a Dogs World (MEW) bulunuyor. Piyasanın toplam değeri 2,33 trilyon dolara ulaşmış durumda ve Bitcoin'in hakimiyet oranı %57,8 seviyesinde seyrediyor. Finans piyasalarında süren dalgalanmalar, yatırımcıları bir yandan tedirgin ederken diğer yandan fırsatları da beraberinde getiriyor. Yatırımcılar, enflasyonist baskılara karşı tedbirli adımlar atarken, özellikle altın ve Bitcoin gibi güvenli limanlara yönelmeye devam ediyor.