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 | Bengü Sarıkuş

Bitcoin yeniden rekora koşuyor

Piyasa lideri dijital para birimi Bitcoin, yeniden rekor seviyelere ulaştı ve kripto para piyasalarında hareketliliği artırdı.

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Bitcoin yeniden rekora koşuyor
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 15:55

Kripto para piyasasında yeniden heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Piyasanın lideri olan Bitcoin iki ay sonrasında yeniden 97 bin doların üzerine çıkarak zirveye ulaştı. Kripto para uzmanlarına en çok yöneltilen "bitcoin yükselecek mi?" sorusunun cevabı bu kez piyasa oyuncularını sevindirdi. Uzmanlar altının yön arayışının bitcoin fiyatlarını etkilediğini belirtiyor.

Trump'ın tarife açıklamalarının ardından rekor üzerine rekor kıran ve 3 bin 500 dolara kadar yükselen altın fiyatları müzakerelere dair olumlu havanın etkisiyle 3 bin 200 dolara kadar gerilerken aynı dönemde Bitcoin ise yüzde 10'dan fazla yükselerek 97 bin dolara ulaştı.

Bitcoin yeniden rekora koşuyor

ALTININ KARARSIZLIĞI BITCOIN'E YARADI

Standard Chartered’ın Dijital Varlıklar Başkanı Geoff Kendrick, altın fiyatlarında yaşanan düzeltmenin Bitcoin için iyi olabileceğini ve bu eğilimin devam etmesini beklediğini söyledi.

Kendrick, yatırımcıların ABD varlıklarından çıkış yapmasının ardından Bitcoin’in stratejik varlık yeniden tahsisinde altına kıyasla daha iyi bir koruma aracı olarak öne çıktığını belirtti.

Bitcoin yeniden rekora koşuyor

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM NE?

Bitcoin, saat 13.15 itibarıyla son 24 saatte yüzde 1,14 yükseliş kaydederek 96 bin 777 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ancak Bitcoin hâlâ 25 Ocak 2025'te gördüğü tarihi zirvesi olan 109 bin 114 doların yaklaşık yüzde 8,5 altında bulunuyor.

Bitcoin yeniden rekora koşuyor

ETHEREUM YÜKSELECEK Mİ?

Ethereum ise yüzde 0,21'lik sınırlı yükselişle 1824 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Solana yüzde 1,04'lük düşüşle 149,98 dolardan işlem görürken XRP yüzde 0,22 düşüşle 2,21 dolardan, Dogecoin ise yüzde 1,79 yükselişle 0,1804 dolardan işlem görüyor.

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