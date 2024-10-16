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Bitcoin’de büyük yükseliş eli kulağında

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ekim 2024 16:50 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:50
Bitcoin’de büyük yükseliş eli kulağında

Küresel piyasalarda kripto para borsasında Bitcoin yeni haberleriyle yatırımcıların gündeminde. ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi Bitcoin fiyatlarının tekrar hareketleneceği ön görülüyor. Dünyanın önde gelen bankalarından Standard Chartered, Bitcoin'de yükseliş tahminini açıkladı.

ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleriyle birlikte Bitcoin​ fiyatlarının artış gösterebileceği konuşuluyor. Dünyanın önde gelen bankalarından Standard Chartered, Bitcoin'de yüzde 8'lik bir yükseliş olasılığının seçim öncesi haftalarda gerçekleşebileceğini öne sürüyor.

ABD SEÇİMLERİNİN BİTCOİN'E ETKİSİ

Standard Chartered’ın Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoff Kendrick’e göre, Bitcoin’in Kasım ayındaki ABD başkanlık seçimlerinden önce 73.800 dolara ulaşma potansiyeli var. Şu anda yaklaşık 68.000 dolar seviyesinde olan Bitcoin, yüzde 8’e varan bir artış gösterebilir. Bu yükselişin, seçim atmosferiyle doğrudan ilişkili olduğu belirtiliyor.

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MİCROSTRATEGY'NİN ETKİSİ

Bitcoin fiyatındaki hareketlerin bir diğer önemli etkisi ise, büyük miktarda Bitcoin biriktiren şirket MicroStrategy’den geliyor. Şirketin şu anda 252.000 adet Bitcoin'e sahip olduğu biliniyor. MicroStrategy hisselerinin son dönemde yükselmesi, Bitcoin fiyatının artacağı beklentilerini de güçlendiriyor.

BİTCOİN İÇİN 2 TEMEL FAKTÖR

Kendrick, Bitcoin'deki potansiyel artışın iki temel faktöre dayandığını vurguluyor. İlk olarak, BNY Mellon’un kripto paraları bilançolarına dahil etmek zorunda kalmamaları için bir düzenlemeden muaf tutulması, Bitcoin’in önünü açan gelişmelerden biri olarak görülüyor. İkinci olarak ise, MicroStrategy’nin ileride bir 'Bitcoin bankası' olarak faaliyet gösterebileceği düşüncesi, piyasalarda heyecan oluşturuyor.

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BİTCOİN'DE 125.000 DOLAR HEDEFİ

Kendrick, seçimlerin Bitcoin üzerindeki etkisinin büyük olacağını söylese de, hem Trump hem de Kamala Harris’in zaferlerinin Bitcoin için olumlu olacağını belirtiyor. Özellikle Trump'ın yeniden başkan seçilmesi halinde, Bitcoin'in 2024 yılı sonunda 125.000 dolara kadar çıkabileceğini tahmin ediyor.

Seçim atmosferi yaklaşırken, Bitcoin boğalarının gözleri de fiyatlardaki olası hareketlenmelerde olacak gibi görünüyor.

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Kaynak: tgrthaber.com
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