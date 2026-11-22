Küresel piyasalarda yaşanan sert satış dalgası ve ABD'deki spot Bitcoin fonlarından gelen rekor para çıkışları, kripto para piyasasını derinden sarstı. Ekim 2025'teki 126 bin dolarlık tarihi zirvesinden bu yana kaybı yüzde 50'yi aşan Bitcoin, Türk lirası bazında da 3,88 milyon TL seviyesinden 3,04 milyon TL sınırına kadar çekildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bitcoin’de sert fren: 3,47 milyar dolarlık kaçış ve 3 milyar dolarlık yerli risk Küresel piyasalardaki sert satışlar ve spot fonlardan gelen rekor para çıkışlarıyla son iki yılın en düşük seviyesine gerileyen Bitcoin'deki düşüş ve Türkiye'deki yatırımcı profili değerlendirildi. Ekim 2025'teki 126 bin dolarlık zirvesinden bu yana kaybı yüzde 50'yi aşan Bitcoin, TL bazında 3,88 milyon TL'den 3,04 milyon TL seviyesine çekildi. Kasım ayı boyunca fonlardan yaklaşık 3,47 milyar dolar net para çıkışı gerçekleşirken, 58 bin dolarlık desteğin kırılması halinde fiyatın 40 bin dolara ineceği beklentisi oluştu. Düşüşün temel sebepleri arasında ABD merkez bankasının sıkı para politikası, güçlenen dolar ve küresel hisse senedi piyasalarındaki riskten kaçış gösterildi. MKK ve sektör araştırmalarına göre Türkiye'de aktif bakiyesi olan 2,2 milyondan fazla kişinin toplam 3 milyar dolar civarında doğrudan Bitcoin yatırımı bulunuyor. 2026 araştırmasına göre kadın ve erkeklerin kripto varlıklarla işlem yapma oranı yüzde 37 seviyesinde eşitlendi ve en yoğun işlem yapan yaş grubu 40-55 arası oldu. Türk vergi mevzuatında kripto paraların varlık sınıfı tanımlanmadığı için yürürlükte bir işlem vergisi veya kazanç stopajı bulunmuyor.

Peki, piyasalardaki bu sert geri çekilmenin arkasındaki temel nedenler neler? Türkiye'deki milyonlarca yatırımcıyı nasıl bir tablo bekliyor? Ekonomi Yazarı Necmettin Batırel, piyasadaki son gelişmeleri, kadın ve erkek yatırımcı oranlarındaki çarpıcı eşitlenmeyi ve vergi mevzuatındaki "boşluğu" Tgrthaber.com editörü Şenay Yurtalan'a anlattı.

KRİPTO PARA SON 2 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Ekonomi Yazarı Necmettin Batırel: ABD'deki spot Bitcoin yatırım fonlarından sert çıkış yaşanıyor, kripto para son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. Ekim 2025'teki yaklaşık 126.000 dolarlık zirveden bu yana kayıp yüzde 50'nin üzerine çıkarken, Türk lirası bazında BTC fiyatı Kasım başındaki 3,88 milyon TL seviyesinden 3,04 milyon TL civarına geriledi.

Peki bu düşüşe hangi gelişmeler yol açtı? ABD merkez bankasının sıkı para politikası ile güçlenen dolar birinci sebep. İkinci sebep küresel borsalarda hisse senetlerindeki sert satışlardan sonra riskte kaçış.

“PSİKOLOJİK DESTEĞİN KALICI OLARAK KIRILMASI HALİNDE FİYAT 40 BİN DOLARA İNECEK”

Kasım ayı boyunca fonlardan yaklaşık 3,47 milyar dolar net para çıkışı gerçekleşti. Bugün 58 bin dolardaki Bitcoin’in 40 bin dolara gerileyeceği yönelik güçlü beklenti oluştu. Tahvil getirilerinin yükselmesi, faiz getirisi olmayan kripto paraların cazibesini azaltıyor. Piyasa verilerine göre ekonomi, borsa ve piyasa verileri sunan Türkiye merkezli bir finans portalı ve haber platformu olan Paratic ile; dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi olan Black Rock’ın IBIT fonunda günlük 541 milyon doları aşan rekor çıkışlar yaşanması üzerine, büyük kurumsal yatırımcılar risk azaltarak portföylerini yeniden değiştirdi. Yatırım fonları ETF'lerdeki satış baskısının hız kesmeden devam etmesi ve 58 bin dolarlık psikolojik desteğin kalıcı olarak kırılması halinde fiyat 40 bin dolara inecek.

2,2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN TOPLAM 3 MİLYAR DOLAR CİVARINDA DOĞRUDAN BİTCOİN YATIRIMI VAR

Türkiye’de Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre kripto varlık platformlarında işlem yapan toplam yatırımcı sayısı 5,6 milyon, aktif bakiyeli yatırımcı sayısı ise yaklaşık 3,2 milyondur. Sektör araştırmaları, kripto para işlemi yapanların yaklaşık %70’inin Bitcoin tercih ettiğini göstermektedir. Bu oranlara göre mevcut tablo şu şekildedir Paribu verilerine dayandırılan sektör araştırmaları, kripto yatırımcılarının %70'inin Bitcoin ile işlem yaptığını ortaya koyuyar. Bu oran resmi Merkez Kayıt Kuruluşu rakamlarına uygulandığında, Türkiye'de aktif bakiyesi bulunan yaklaşık 2,2 milyondan fazla kişinin toplam 3 milyar dolar civarında doğrudan Bitcoin yatırımı var.

KADIN VE ERKEKLERİN KRİPTO İŞLEMLERİ EŞİTLENDİ

En enteresan gelişme Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması 2026 sonuçlarına göre Kadın ve erkeklerin kripto varlıklarla işlem yapma oranının %37 seviyesinde eşitlenmesi. En yoğun işlem yapan yaş grubu ise 40 – 55 yaş arasında. İşin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Türkiye'de Bitcoin ve diğer kripto varlıklara özgü yürürlükte olan bir işlem vergisi veya kazanç stopajı yok. Türk vergi mevzuatında (Gelir Vergisi Kanunu) kripto paraların tam olarak hangi varlık sınıfına (menkul kıymet, emtia, döviz veya gayrimaddi hak) girdiği tanımlanmamış. Danıştay'ın yerleşik kararları ve vergi hukuku uygulamaları gereği, kanunda açıkça tanımlanmayan bir gelir unsuruna kıyas yoluyla vergi uygulanmıyor. Gel de ağlama.