Bitcoin'de tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü!

08 Kasım 2024 09:19 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 09:29

Bitcoin, ABD başkanlık seçimleri ve Fed'in faiz kararı sonrasında hızla yükselerek 77 bin dolar hedefine doğru ilerliyor. Lider kripto para birimi BTC, hafta içinde ikinci kez tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek rekor kırdı.

İslam Memiş ABD seçiminden sonra dolar, euro, altın ve bitcoinde olacakları tek tek sıraladı: "Şu anda 3 kazanan oldu"

İslam Memiş ABD seçiminden sonra dolar, euro, altın ve bitcoinde olacakları tek tek sıraladı: "Şu anda 3 kazanan oldu"

Bitcoin​ (BTC), ABD seçimlerinde Donald Trump’ın zafer kazanmasıyla birlikte yeni bir rekora imza attı. Seçim sonrası ABD Merkez Bankası​ (Fed) tarafından açıklanan 25 baz puanlık faiz indirimi​ de piyasaya olumlu yansıdı ve Bitcoin’in değeri yeniden tarihi zirvesini güncelledi. Şu anda 77 bin dolara doğru hareket eden Bitcoin, sabah saatlerinde 76.956 dolardan işlem görüyor.

TRUMP’IN KRİPTO'YA ETKİSİ

Trump’ın kripto para yanlısı açıklamaları, seçimlerdeki başarısıyla birleşerek Bitcoin’e büyük bir ivme kazandırdı. Özellikle de 5 Kasım’da, delege sayısı yüksek eyaletlerde Trump’ın galip gelmesi, kripto piyasasında ani yükselişlere yol açtı. Bu gelişmelerin ardından yatırımcıların kripto paralara olan ilgisi daha da arttı.

2024 yılı boyunca yüzde 60’ın üzerinde bir değer kazanan Bitcoin, bu performansıyla altın ve küresel hisse senetleri gibi geleneksel yatırım araçlarını geride bıraktı. Kripto piyasasındaki bu dikkat çekici yükseliş, yatırım dünyasında yeni bir dönemin sinyallerini verirken, Bitcoin’in bu ivmesini koruyup koruyamayacağı yatırımcılar tarafından merak konusu oldu.