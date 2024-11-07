Fed faiz kararı sonrası altın ve Bitcoin'de hareketlilik! ABD seçimlerinin ardından düşüş göstermişti

07 Kasım 2024 23:56 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 00:01

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 4,50-4,75 aralığına düşürdü. Peş peşe gelen faiz indirimi kararları sonrası altın ve Bitcoin'de dikkat çeken bir hareketlilik yaşandı. İşte Fed kararı sonrası piyasalarda son durum...

İslam Memiş ABD seçiminden sonra dolar, euro, altın ve bitcoinde olacakları tek tek sıraladı: "Şu anda 3 kazanan oldu"

İslam Memiş ABD seçiminden sonra dolar, euro, altın ve bitcoinde olacakları tek tek sıraladı: "Şu anda 3 kazanan oldu"

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını 25 baz puan azaltarak yüzde 5 seviyesinden yüzde 4,75’e çekti. Kararın ardından dolar ve euro kurları yatay bir seyir izlemeye devam ederken, altın ve Bitcoin fiyatlarında dalgalanmalar meydana geldi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın yaptığı açıklamalar sonrası altının ons fiyatında yükseliş görüldü.

FED kararı açıklanmadan önce altının ons fiyatı 2694 dolar seviyesinde bulunuyordu. Kararın duyurulmasıyla birlikte 2691 dolara gerileyen ons fiyatı, FED Başkanı Jerome Powell’ın konuşmalarının ardından 2707 dolara kadar yükseliş gösterdi.

FED KARARI SONRASI GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ!

Gram altın ise karar öncesinde 2 bin 963 TL seviyesinden işlem görüyordu ve karar sonrası bir süre 2 bin 962 TL civarında yatay bir seyir izledi. Ancak Powell’ın açıklamalarını takiben, ons altındaki yükselişle birlikte gram altın da 2 bin 976 TL'ye kadar çıktı.

DOLAR'DA SON DURUM...

Dolar/TL ise karar öncesi 34,224 iken karar sonrası yatay seyrini sürdürdü. Euro/TL ise 37,063 seviyesinde iken 37,110 TL'ye kadar çıktı.

BITCOIN REKOR KIRDI!

Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından dijital para birimi Bitcoin 75 bin dolar seviyesini geçerek rekor seviyeye ulaştı. Trump, başkanlık kampanyası sırasında kripto paralara olan desteğini açıkça ifade etti ve bu alana dair önceki mesafeli tutumunu değiştirdi.

Fed'in faiz kararı öncesinde Bitcoin 76.622 dolar civarında işlem görürken, karar sonrası kısa süreli bir düşüşle 76.300 dolar seviyesine geriledi. Ardından toparlanarak 76.485 dolar düzeyinde dengelendi. Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından Bitcoin yeniden yükselişe geçerek 76.808 dolara ulaştı.