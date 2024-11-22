Bitcoin'de yeni rekor: 100 bin dolara dayandı! Altcoinlerde son durum ne, yükseliyor mu, düşüş mü bekleniyor?

22 Kasım 2024 12:32 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 12:57

ABD'de Donald Trump'ın seçim zaferi sonrası başlayan kripto rallisi, hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin, tarihi bir yükselişle 99 bin 105 dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Kripto para piyasaları, özellikle Ethereum ve XRP gibi altcoinlerin hareketliliğiyle dikkat çekerken, ABD'nin kriptoya karşı sert tavrıyla bilinen Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'ın istifa kararı, piyasada büyük yankı uyandırdı. Gensler'in istifası, yatırımcılar arasında olumlu bir hava estirirken, altcoinlerin değer kazanmasına neden oldu.

ABD'de Donald Trump'ın zaferinin ardından başlayan kripto para rallisi, hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin, tarihindeki en yüksek seviyeye çıkarak 99 bin 105 dolara ulaştı ve bir rekora imza attı. Piyasanın lider kripto parası, bir adım daha yükselerek kritik 100 bin dolar seviyesini test etmeye hazırlanıyor. Kasım ayının başından bu yana Bitcoin, yüzde 40 oranında bir artış gösterdi. Piyasa değeri de 3,3 trilyon doları aşarak yeni zirvesine ulaşmış durumda.

GENSLER'İN İSTİFASININ COINLERE ETKİSİ

SEC Başkanı Gary Gensler'in görevinden ayrılma kararının ardından kripto paralarda yaşanan hareketlilik arttı. Gensler, görevi süresince kripto paralar ve sektördeki şirketlere karşı sert bir tutum sergilemesi nedeniyle "kripto düşmanı" olarak tanınmıştı. Trump, seçim öncesinde Beyaz Saray'a dönmesi halinde Gensler'i görevden alacağını duyurmuştu. Gensler, 20 Ocak'ta görevini bırakacağını açıkladı.

ETHEREUM VE XRP'DE YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Gensler'in istifası, altcoinlerde de önemli bir yükselişe neden oldu. Bitcoin'in piyasa hakimiyetini ölçen BTC.D, yüzde 62'den yüzde 60'a geriledi. Ethereum, son 24 saatte yüzde 7,76 artarak 3 bin 379 dolara yükseldi. Gensler, Ethereum'un menkul kıymet olduğuna dair uzun süredir süren görüşleriyle ETH üzerinde baskı kurmuştu.

XRP, Gensler'in istifasına en büyük tepkiyi veren kripto paralardan biri oldu. SEC'in Ripple ile süren davası uzun süredir devam etmekteydi, ancak dava nihayete ermişti ve temyiz süreci devam ediyordu. XRP, son 7 günde yüzde 73 oranında bir yükseliş yaşayarak 1,40 dolara çıktı ve son 3 yılın en yüksek seviyelerini gördü.

ALTCOİNLERDE SON DURUM

Ethereum (ETH) %0,1 yükselişle 3.311

BNB (BNB) %0,7 yükselişle 631

Ripple (XRP) %1,6 yükselişle 1,1

Dogecoin (DOGE) %1 düşüşle 0,381

TRON (TRX) %0,3 yükselişle 0,20

Solana (SOL) %0,2 yükselişle 228 dolar civarlarında bulunuyor.

Son 24 saatlik periyotta Ripple (XRP) %27’lik yükselişle en çok yükselen altcoin olurken Bitcoin SV (BSV) %11,27’lik düşüşle fiyatı en çok azalan altcoin oldu. Ripple (XRP) 1,4 dolardan işlem görürken Bitcoin SV (BSV) 68 dolardan işlem görüyor.