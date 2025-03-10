Bitcoine darbe! Trump'ın Bitcoin Rezervi Kararnamesi BTC fiyatını aşağı çekti

Bitcoin fiyatı tekrar 80.000 dolarda tutunuyor. Analistlere göre, bu desteğin aşılması durumunda 72 bin dolara kadar düşüş potansiyeli var. BTC, ABD'de stratejik bir kripto para rezervi kurulmasını emreden Trump'ın yürütme kararnamesi sonrası 4 aylık en düşük seviye olan 80.000 dolara düştü.

Bitcoin, Trump'ın ABD'de stratejik bir Bitcoin rezervi kurulmasını emreden yürütme kararnamesinin ardından 4 aylık düşük seviye olan 80.000 dolara geriledi. Yatırımcısı ise tedirgin.

BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?

BTC fiyatı Trump'ın planlarına tepki olarak 4 aylık düşük seviyede kapandı. Trump'ın ABD'de stratejik Bitcoin rezervi kurulması yönündeki kararnamesinin ardından Bitcoin, 4 ayın en düşük seviyesi olan 80.000 dolara geriledi.

BTC fiyatının teknik analizi 80 bin dolar seviyesinde kritik desteği gösterdi. Analistler bu desteğin aşılması durumunda 72 bin dolara kadar düşüş potansiyeli olduğunu vurguladı.



Piyasa uzmanları, Bitcoin'in son dönemdeki fiyat hareketlerini "ders kitabı düzeltmesi" olarak nitelendiriyor ve satış baskısının yüzde 70'inin yeni yatırımcılardan geldiğini söylüyor. Uzmanlara göre düşüş, Başkan Donald Trump tarafından imzalanan ve Bitcoin de dahil olmak üzere ABD'de stratejik bir kripto para rezervi oluşturulmasını emreden bir yürütme emriyle tetiklenen piyasa oynaklığıyla bağlantılı.

SON 24 SAATTE BİTCOİNDE YÜZDE 3 DÜŞÜŞ

Son 24 saatte Bitcoin fiyatı yaklaşık yüzde 3 düştü ve kısa süreliğine 80.000 dolar seviyesini test etti. Kripto para birimi Pazartesi günü bu psikolojik destekten toparlanırken, Pazar günü yüzde 6,4'lük bir düşüş yaşadı. Bu yılın en büyük düşüşlerinden biri oldu. Kasım 2024'ten bu yana en düşük günlük kapanış gerçekleşti.