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 | Baran Aksoy

Mehmet Şimşek'in "Döviz kuruna destek yok" dediği iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in "Tek haneli enflasyona kadar döviz kuruna destek verilmeyeceği" dediği yönündeki iddialara cevap geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu iddiaları yalanladı.

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Mehmet Şimşek'in
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 14:44
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 14:47

İstanbul'da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi yönetiminin yürüttüğü çalışmaları ihracatçılara aktardı ve onların taleplerini dinledi.

"DÖVİZ KURUNA DESTEK YOK" İDDİASI

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, Bakan Şimşek’in “Enflasyon tek haneye inene kadar mevcut kur politikamızı sürdüreceğiz” dediği iddia edildi. Bu iddiaların ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu ifadelerin Bakan Şimşek’e ait olmadığını açıkladı.

"HABERDEKİ DEĞERLENDİRMELER DOĞRU DEĞİLDİR"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek, 7 Mart 2025 tarihinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısına katılmış, ihracatçılarımızın gündeme getirdiği konuları dinlemiş ve kapsamlı yanıtlar vererek karşılıklı istişarelerde bulunmuştur. Söz konusu toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda döviz kuruna ilişkin Sayın Bakanımıza atfedilen ve haberde yer verilen değerlendirmeler doğru değildir.

Sayın Bakanımız, ihracatçıların kura ilişkin sorularına verdiği yanıtta; döviz piyasasının sağlıklı işlemesi için oynaklığı dengeleyici adımlar atıldığını ve enflasyon beklentileri çıpalanana kadar aşırı dalgalanmalara izin verilmeyeceğini ifade etmiştir. Uygulanan para politikasının özünün Türk Lirası’nın değerlenmesine odaklanmadığını belirten Sayın Bakanımız, Türk Lirasına artan ilginin doğal olarak kurda reel bir değerlenme oluşturduğunu vurgulamıştır.

"BAĞLAMINDAN KOPARILARAK ÇARPITILDI"

Bu çerçevede, basına kapalı bir toplantının içeriği bağlamından koparılarak çarpıtılmış, gerçeği yansıtmayan ifadelere yer verilmiş ve verilen mesajların doğruluğu teyit edilmeden yapılan haberle kamuoyu yanıltılmıştır"

https://x.com/HMBakanligi/status/1899001647902126229

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