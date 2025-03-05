Mehmet Şimşek yeni beklentileri duyurdu! Dış ticaret açığında artış öngörüsü

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, son yaptığı paylaşımla cari dengenin devam etmesini beklediklerini ifade etti. Şimşek, küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB’nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle de bu yıl dış ticaret açığında da artış öngördüklerini aktardı.

Bakan Şimşek’ten cari denge açıklaması geldi. Küresel belirsizlikler ve doğal gaz fiyatlarının dış ticaret açığını etkilemesi bekleniyor. Peki, cari denge nasıl şekillenecek? Mehmet Şimşek açıkladı.

EKONOMİK AKTİVİTEDE TOPARLANMA SİNYALİ

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz" dedi.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER ETKİLİ OLACAK

Şimşek, küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB’nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini beklediklerini kaydetti.

CARİ DENGE İÇİN KRİTİK YIL

Mehmet Şimşek'in paylaşımı şöyle;

"İhracat şubat ayında parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1,5 daralırken ilk iki aydaki artış yüzde 2,1 gerçekleşti.

Şubatta ithalat yıllık yüzde 3,8 artarken altın ve enerji hariç ithalat ise yüzde 3,1 azaldı. Böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesi iyileşti.

Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB'nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz.

Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz."