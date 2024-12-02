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Bitcoin’i Solladı! MicroStrategy’nin Hisseleri %500 Uçtu

Editör: Emir Yücel / Kaynak: tgrthaber.com
02 Aralık 2024 10:36 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 10:36
Bitcoin’i Solladı! MicroStrategy’nin Hisseleri %500 Uçtu

Bitcoin’in gölgesinde rekor: MicroStrategy hisseleri, 2024’te %500 artışla kripto dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Şirketin cesur stratejisi ve Michael Saylor’un riskli hamleleri tartışma konusu oldu.

Bitcoin’in 100 bin dolar sınırını geçmesini bekleyenler, belki de MicroStrategy’ye dikkat etmeli. Şirket, neredeyse 400 bin Bitcoin’e sahip ve hisse değerleri bu yıl rekor artış gösteriyor.

Bitcoin’i Solladı! MicroStrategy’nin Hisseleri %500 Uçtu - 1. Resim

MicroStrategy​, 2020 yılında kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor’un girişimiyle Bitcoin’e yatırım​ yapmaya başladı. Bu adım, yazılım şirketinin kaderini kripto para​ birimine bağladı.

Bitcoin’i Solladı! MicroStrategy’nin Hisseleri %500 Uçtu - 2. Resim

Bu yıl şirket hisseleri %513 artış gösterdi. Bazı dönemlerde bu oran %700’ü bile gördü. Bu yükseliş, Bitcoin’in 2024’teki yaklaşık %117’lik artışını açık ara geride bıraktı.

Kaynak: tgrthaber.com
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