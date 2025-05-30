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 | Bengü Sarıkuş

Bodrum'da suya indirildi! Değeri dudak uçuklattı

Muğla Bodrum'da İtalyan tasarımcı imzası taşıyan ve yapımı tamamlanan süper yat ilk kez denizle buluştu. Süper lüks yatın değeri ise şaşırttı.

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Bodrum'da suya indirildi! Değeri dudak uçuklattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 16:55

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapımı tamamlanan 50 metre uzunluğundaki, 1,2 milyar TL değerindeki "Legasea" isimli süper lüks yat, düzenlenen törenle denize indirildi.

Bodrum'da suya indirildi! Değeri dudak uçuklattı

İçmeler mevkiinde faaliyet gösteren özel bir tersanede üretilen yat, 4 güverte üzerinde 12 kişilik kapasitesi, 6 misafir kabini, 2 salonu ve 10 personel için 5 ayrı yaşam alanıyla dikkat çekti. Yatın denize indirilmesi sırasında sirenler çalındı, mavi-beyaz balonlar gökyüzüne bırakıldı. Tersane çevresinde toplanan vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Bodrum'da suya indirildi! Değeri dudak uçuklattı


Törene, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sektör yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Bodrum için gurur günü. Böylesine büyük bir projenin ilçemizde hayata geçirilmiş olması hem ekonomik hem de istihdam açısından büyük katkı sağlıyor" dedi.

Bodrum'da suya indirildi! Değeri dudak uçuklattı


Firmanın CEO’su Onur Tekin, yatın tasarım ve üretim sürecinin yaklaşık 3 yıl sürdüğünü belirterek, "Teknenin tasarımı 1 yıl sürdü. Ardından üretim aşamasına geçtik. Yaklaşık 2 ay önce tekneyi ABD’li bir iş insanına sattık. Müşterimiz ikinci bir sipariş daha verdi. Yakında ikinci projemize başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bodrum'da suya indirildi! Değeri dudak uçuklattı

İTALYAN TASARIMI

Firma ortağı Tufan Güleş ise projede 380 kişinin görev aldığını belirterek, "Bodrum guleti çizgilerini modern yat anlayışıyla birleştirdik. Tasarımı ünlü İtalyan tasarımcı Luca Dini ile birlikte gerçekleştirdik. Tüm emeğimizi bu projeye verdik" dedi.

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#bodrum
#bodrum
#Legasea
#süper lüks yat
#Ekonomi
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