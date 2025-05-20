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 | İrem Çınar

Bodrum’un kalbinde ücretsiz plaj! Sosyetenin yanı başında bedava deniz keyfi

Son yılların gözde noktalarından Yalıkavak’ta yeni bir gelişmeyaşandı. Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Bodrum’da hareketlilik artarken, Yalıkavak’ta çalışmaları sona eren ücretsiz halk plajı da kapılarını açıyor.

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Bodrum’un kalbinde ücretsiz plaj! Sosyetenin yanı başında bedava deniz keyfi
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 13:00
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 13:00

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde dönüşüm hedefi doğrultusunda önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini açıkladı. Bodrum’un Yalıkavak Mahallesi ile Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Sorkun Mahallesi’nde yapımı başlayan yeni halk plajlarının, 2025 yaz sezonunda hizmete açılması planlanıyor. Böylece Bodrum’da mevcut dört halk plajına bir yenisi daha eklenmiş olacak.

YALIKAVAK’TA HERKESE AÇIK TATİL FIRSATI

Lüks tatil anlayışıyla özdeşleşmiş Yalıkavak’ta yapılmakta olan yeni halk plajı, bölgedeki herkes için ücretsiz ve erişilebilir bir alternatif sunacak. Sosyetenin uğrak noktalarından biri olan bu bölgede halk plajının açılması, tatil anlayışında kapsayıcı bir değişimin de göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bodrum’un kalbinde ücretsiz plaj! Sosyetenin yanı başında bedava deniz keyfi

TÜRKİYE MAVİ BAYRAKTA DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Bakan Ersoy, açıklamasında çevreye duyarlı plaj projelerine de dikkat çekti. Türkiye’nin 567 Mavi Bayraklı plajıyla dünya sıralamasında üçüncü sırada yer aldığını belirtti. 2019 yılından bu yana 17 ücretsiz halk plajının hizmete açıldığını ifade eden Ersoy, 2024-2025 döneminde beş yeni halk plajının daha devreye alınmasının planlandığını belirtti.

Mavi bayraklı tertemiz sahiller, modern yeme-içme alanları, karavan ve çadır kamp yerleri, çocuk oyun parkları ve daha birçok olanakla donatılan halk plajları, misafirlerine kaliteli ve konforlu bir deniz tatili sunacak.

Tesislerde aileler için özel localar, gölgelikler, dinlenme terasları ve çocuklara özel oyun alanları yer alıyor. Ortak kullanım alanları erişilebilirlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlenerek her yaştan ziyaretçi için güvenli ve keyifli bir ortam oluşturuluyor.

Bodrum’un kalbinde ücretsiz plaj! Sosyetenin yanı başında bedava deniz keyfi

2025 HEDEFLERİ: 35 HALK PLAJI

Halihazırda Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere 15 noktada hizmet veren halk plajlarına, 2025 yılı itibarıyla Manavgat-Ilıca, Kemer-Tekirova, Bodrum-Yalıkavak, Çeşme-Ovacık, Adana-Karataş ve Giresun-Merkez gibi yeni destinasyonlar eklenecek. Bu genişlemeyle toplam halk plajı sayısının 35’e ulaşması hedefleniyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Bodrum'da halk plajı var mı?
Size uygun deneyimleri bulmamıza yardımcı olun. Ayrı bir bölüm açmaya gerek yoktu.Bodrum'da birçok halk plajı var.Yalıkavak-Torba-Bodrum-Karaincir gibi.Burada söz konusu olan Kumbahçe sahili-Kumbahçe halk plajı.
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#Ekonomi
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