BofA yatırımcılarına 'Türkiye’den banka hesabı açın' dedi! Dolar bozdurup TL vadeliye yatırın çağrısı

18 Haziran 2024 12:14 - Güncelleme : 18 Haziran 2024 12:14

Kıvrak zekasıyla gündem oldu! Açık kasap bulamadı, matkaptan kıyma makinesini yaptı

Kıvrak zekasıyla gündem oldu! Açık kasap bulamadı, matkaptan kıyma makinesini yaptı

Bank of America stratejistlerine göre Türk lirası, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki para birimleri arasında en iyi bahis.

Bankanın, yatırımcılarına “Letter to investors” ismiyle yolladığı mektupta ‘Türkiye’de banka hesabı açın’ önerisi yer aldı.

Bankanın gönderdiği mektup Türkiye’de hiçbir şey yapmadan faizden ne kadar para kazanılacağının tüyoları verildi.

BofA yatırımcılarına 'Türkiye’den banka hesabı açın' diyerek TL'ye yatırımı teşvik etti.

TL yüzde 10'luk getiri beklentisi BofA stratejistlerinin favorisi oldu

Doların bozdurulup Türkiye’de faize yatırılması halinde 6 aylık süreçte 18 ila 15 arasında net getiri sağlayacağı öngörüldü.

TL'DE YÜZDE 10 GETİRİ POTANSİYELİ

Yabancı yatırımcıların Türkiye'nin enflasyonu düşürme ve daha geleneksel ekonomi politikasına dönüş çabalarına olan güveni arttı.

ABD doları cinsinden borçlanma ve liraya yatırım yapmak bu yıl popüler bir ticaret haline geldi.

Aralarında Mikhail Liluashvili'nin de bulunduğu Bank of America stratejistleri, artan yaz turizm gelirlerinin ülkenin mali durumunu artırması nedeniyle TL'yi 'rönesans anı' olarak görüyor.

Bloomberg haberine göre, Lira neredeyse yüzde 10'luk getirisiyle BofA stratejistlerinin favorisi oldu.

Bank of America Corp.'daki stratejistlere göre Türk lirası zayıflıyor.

Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki para birimleri arasında en iyi tercih olan ve bir cari ticaretle neredeyse yüzde 10 getiri potansiyeli gören Türk lirası favori olarak gösterildi.

VADELİ LİRA SATIN ALIN ÇAĞRISI

Bank of America stratejistleri, artan yaz turizm gelirlerinin ülkenin mali durumunu artırması nedeniyle yatırımcılara vadeli lira satın almalarını tavsiye etti.

Raporda, "Yüksek taşıma oranı, pozitif cari hesap mevsimselliği ve sıkı para koşulları nedeniyle TL'de uzun pozisyona sahibiz" diye yazıldı.

Yıllar önce bir dizi alışılmışın dışında tedbirlerin uygulanmasının ardından büyük ölçüde durdurulan Türk varlıkları üzerindeki cari işlemler, Türkiye'yi geleneksel ekonomi politikalarına geri getirmeyi vaat eden politika değişikliğinin ardından keskin faiz oranları artışlarının başlamasıyla son aylarda geri döndü.

Bloomberg'in derlediği verilere göre lira, son altı ayda yüzde 13'lük kazançla gelişmekte olan piyasalarda en iyi performans gösteren cari ticaret oldu.

LİRANIN RİSKİNE DE DİKKAT ÇEKTİLER

Bank of America stratejistleri, aynı zamanda piyasada beklenmedik bir şok yaşanması durumunda liranın riskli olabileceği konusunda uyardı.

Bazı yatırımcılar ise Türk devlet tahvillerinin daha cazip gelebileceğini yazdılar.

Stratejistlere göre lira ve tahvillerin performansının büyük ölçüde merkez bankasının enflasyon beklentilerini yeniden sabitlemedeki başarısına göre belirlenecek.