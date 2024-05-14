BofA'dan Türk bankaları için rapor! Hedef fiyatları güncelledi

14 May 2024 10:57 - Güncelleme : 14 May 2024 11:26

Dünyanın en değerli metali hangisi? Bu sorunun cevabı yakında değişecek

Dünyanın en değerli metali hangisi? Bu sorunun cevabı yakında değişecek

Bank of America Türk bankaları için yayımladığı raporda fiyat tahminlerini güncelledi.

YENİ HEDEF FİYATLAR BELİRLENDİ

BofA, Akbank için hedef fiyatını 90 TL'ye, Garanti BBVA için 136 TL'ye yükseltti. Halkbank hedef fiyatı 12,7 TL'ye yükselirken tavsiye 'piyasa altı performans' olarak korundu.

Bank of America'nın analizinde yeni hedef fiyatlar şöyle oldu;

NORMALLEŞME YATIRIM SENARYOLARINI DESTEKLEDİ



Raporda sıkılaşma önlemlerinin, hacimler ve marjlar üzerindeki etkileri göz önüne alındığı vurgulandı. Kısa vadede kârlılık açısından olumsuzluk ortaya çıkarabileceği, bunun yanında normalleşme ve düşük özkaynak maliyeti temalı yatırım senaryosunu desteklediği belirtildi.

BofA Ocak ayında 'Türk bankaları yeniden radarda' başlıklı raporunda yıllar sonra Türk bankalarına yatırımcı ilgisinin arttığını belirtmişti. Rapor sonrası BIST'te bankacılık endeksi güne yüzde 2 yükselişle 13 bin 287 puandan başladı.



Akbank (AKBNK) 2024 hedef fiyat

Akbank'ın hedef fiyatı 66 liradan 90 liraya yükseltildi. Şirket bugün 57 liradan işlem görüyor.

Garanti BBVA (GARAN) 2024 hedef fiyat

Garanti BBVA için hedef fiyat 99 liradan 136 liraya çıkarıldı. Şirket bugün 88,25 liradan işlem görüyor.

Yapı Kredi (YKBNK) 2024 hedef fiyat

Koç Grubu şirketlerinden Yapı Kredi için hedef fiyat 36 liradan 47 liraya çıkarıldı. Şirket bugün 31,24 liradan işlem görüyor.

İş Bankası (ISCTR) 2024 hedef fiyat

İş Bankası için hedef fiyat 16,80'den 21 liraya çıkarıldı. Şirket bugün 13,50 liradan işlem görüyor.

Halkbank (HALKB) ve Vakıfbank (VAKBN) 2024 hedef fiyat

Kamu bankalarından Halkbank'ın hedef fiyatı 9,5 liradan 12,7 liraya, Vakıfbank'ınki 15 liradan 19 liraya çıkarıldı. Rapor sonrası BIST'te bankacılık endeksi güne yüzde 2 yükselişle 13 bin 287 puandan başladı.