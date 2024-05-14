Dünyanın en değerli metali hangisi? Bu sorunun cevabı yakında değişecek

14 May 2024 10:09 - Güncelleme : 14 May 2024 10:10

Elektrikli araçlara talep ve ülkelerin temiz enerjiyle ilgili taahhütleri gelecekteki yatırım yönelimlerini de etkileyecek. 2024’ün başından bu yana yükselen fiyatı ile sivrilen bakır değerine değer katmaya devam ediyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA YÜKSELECEK

Bakır yeni gelişen teknolojilerin yanı sıra elektrik kablolarında da yaygın şekilde kullanılıyor. Bakır elementinin fiyatları COVID-19 salgınının ardından iki katından fazla arttı. 2024’ün ilk günlerinden bu yana fiyatı yüzde 20 aran bakır, Cuma günü saat 17:00 itibarıyla pound başına 4,65 dolara yükseldi.

Öte yandan bakır fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Bank of America çarpıcı bir tahminde bulunarak fiyatların 2026 yılına kadar %17 daha artabileceğini ifade etti. BofA analistleri, "Elektrikli araçlara olan talebin yavaş da olsa büyümeye devam etmesiyle birlikte, odak noktası veri merkezi yapısındaki bakıra doğru kaydı" dedi.

BAKIR FİYATLARI VERİ MERKEZLERİYLE ARTACAK

Bakır fiyatları salgın ve merkez bankalarının faiz artışları nedeniyle 2021 ve 2022 yıllarında büyük darbe aldı. Mart 2020’de pound başına 2 doların biraz üzerine düştü. Elektrikli araçlara olan talebin yükselmesiyle değerini ikiye katlayarak Mayıs 2021’e kadar 4.80 dolara kadar yaklaştı.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), verilerine göre, yapay zeka veri merkezlerinden ve kripto para sektöründen gelen elektrik tüketimi 2026 yılına kadar iki katına çıkacak.

Küresel enerji tüketiminin %1’ini tek başına veri merkezleri oluşturuyor. IEA bu seviyedeki elektrik tüketiminin Japonya ile neredeyse denk olduğunu ifade ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı teknolojik ilerlemenin ve güncellenen düzenlemelerin "veri merkezlerinden kaynaklanan enerji tüketimindeki artışın hafifletilmesinde hayati önem taşıyacağı" konusunda uyardı.

İşte bu noktada yine devreye bakır giriyor. Şöyle ki bu tarz iyileşmelerin yapılması yani şebeke yükseltilmesi için yine bakır gerekiyor.

Bank of America'ya göre bu yükseltmeler "geleneksel fosil yakıtlı enerji santrallerinden çok daha yüksek bakır içeriğine sahip olma eğiliminde.

FİYATLARDA %50’YE YAKIN ARTIŞ BEKLENTİSİ

BofA, üretim artsa bile, küresel bakır talebinin bu yılın sonuna kadar 2026'da "dengeli bir piyasanın (arz) açığına dönüşmesine" yol açabileceğini ifade etti. BofA, bununla birlikte bakır fiyatlarının 2026 yılına kadar pound başına 5,44 dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor; bu da geçen yılın ortalamasından %41 daha yüksek.

TALEP ARTIŞI ÇİN VE HİNDİSTAN’DAN GELECEK

IEA, küresel elektrik talebinin geçen yıl yüzde 2,2 artmasının ardından 2026'ya kadar yıllık yüzde 3,4 artmasını beklediğini ve talep artışının büyük kısmının Çin ve Hindistan'dan gelmesini beklediğini söyledi.

Çin, bu tahminlerin doğru çıkıp çıkmaması konusunda önemli bir rol oynayabilir. Maden tedarikindeki kısıtlamalar nedeniyle üretimi azalttı. Aynı zamanda şebekesini geliştirmek için önemli miktarda harcama yapmaya devam ediyor.

Öte yandan BofA, Çin'in yenilenebilir teknolojiye yönelik harcamalarını yavaşlatması ve arz kısıtlamalarının hafifletilmesi ve bakır ihracatına yeniden başlamasına izin verilmesi durumunda fiyatların beklendiği kadar yüksek artmayabileceğini kabul etti.

GOLDMAN YIL SONU TAHMİNİNİ ARTIRDI

FED’in faiz indirimlerine gideceğine yönelik beklentiler sürürken Goldman Sachs Groups Inc.'nin artan arz stresi konusunda uyarıda bulundu. Bu gelişmeşer bakır fiyatlarını ton başına 10 bin dolara kadar çıkardı. Goldman yıl sonu fiyat hedefini ton başına 10 bin dolardan 12 bin dolara yükseltti.

Aralarında Nicholas Snowdon'un da bulunduğu banka analistleri yayımlanan bir notta, "2024'ten itibaren açık uçlu ve artan metal açıklarına doğru bir geçiş olacağını tahmin etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.