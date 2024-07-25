Borç batağındaki Hindistanlı işçi 95 bin dolar değerinde elmas çıkardı

25 Temmuz 2024 15:54 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 16:10

Hindistan’da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’da yolcu treni raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Borç batağındaki Hindistanlı işçi 95.000 dolar değerinde elmas çıkardı. Raju Gound isimli Hindistanlı işçi elmas bulma umuduyla 10 yıldan fazla bir süredir Panna şehrindeki madenleri kiralıyordu. Sonunda beklediği oldu. Elmasa rastlayan işçinin hayatı bir gecede değişti.

95 BİN DOLAR DEĞERİNDE ELMAS ÇIKARDI

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki bir madende devasa bir elmas bulan Hintli bir işçinin kaderi bir gecede değişti. Borç batağındaki Hindistanlı işçi 95.000 dolar değerinde elmas buldu. 19.22 karatlık elmasın hükümet tarafından yapılacak bir açık arttırmada yaklaşık 8 milyon rupi (95,570 dolar - 74,000 euro) getirmesi bekleniyor.

Hindistan'da özellikle dar gelirli kesim, değerli taşı avlamak için genellikle hükümetten ucuz, sığ madenler kiralar.

BBC'NİN haberine göre, Raju Gound da elmas bulma umuduyla 10 yıldan fazla bir süredir elmas rezervleriyle ünlü Panna şehrindeki madenleri kiralıyordu.

Federal hükümetin Ulusal Maden Geliştirme Şirketi (NMDC) Panna'da mekanize bir elmas madenciliği projesi yürütüyordu. Ayrıca sığ madenleri, genellikle temel araç ve gereçlerle elmas arayan bireylere, ailelere ve kooperatif gruplarına kiralıyordu.

Bulunan elmaslar devletin elmas ofisine teslim ediliyor ve bu ofis de taşı değerlendiriyor. Bu madenler yaklaşık 200-250 rupi karşılığında kiraya veriliyor.

Raju Gound yaptığı açıklamada babasının Panna yakınlarındaki Krishna Kalyanpur Patti köyündeki madeni yaklaşık iki ay önce kiraladığını söyledi.

Elmasa rastlayan insanların hikayelerini duyan ve bir gün kendisinin de şansının yaver gideceğini uman Gound, “Çok fakiriz ve başka bir gelir kaynağımız yok. Bu yüzden bunu biraz para kazanma umuduyla yapıyoruz” dedi.

500,000 RUPİLİK BORCUNU ÖDEYECEK

Hintli işçi çarşamba sabahı, günlük görevi olan değerli taşı elle arama işini yerine getirmek için bölgeye gitti ve o öğleden sonra, tüm bu sıkı çalışmanın karşılığını aldı. Şansı o gün döndü.

Raju Gound, “Taşları eliyordum ve cam parçasına benzeyen bir şey gördüm. Gözüme tuttum ve belli belirsiz bir parıltı gördüm. İşte o zaman bir elmas bulduğumu anladım,” dedi.

Elmas hükümetin ofisine götürüldü ve burada değerlendirilip tartıldı. Bulunan elmas bir sonraki devlet müzayedesinde satılacak.

Gound ise devlet telif ücreti ve vergiler düşüldükten sonra tazminatını alacak.

Gound bu parayla ailesi için daha iyi bir ev inşa edeceğini, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayacağını ve 500,000 rupilik borcunu ödeyeceğini belirtti.