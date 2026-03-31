Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Borçlular dikkat! Site ve apartman yönetimleri için KVKK'dan karar

Resmi Gazete'nin 31 Mart tarihli sayısında site ve apartman yönetimlerini ilgilendiren Kişisel Verileri Koruma Kurul Kararı yayınlandı. Aidat ödemelerine dair isim ya da daire numarası bilgisi, borç miktarı gibi bilgiler artık ortak alanlarda ilan edilemeyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 00:32
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 00:37

Apartman/site sakinlerinin kişisel verilerini yayınlayarak ihlal eden yönetim uygulamalarına 'dur' dedi. Bina sakinlerinin aidat, avans ve benzeri ödemelerine dair duyuru yapılırken kişilerin verilerini izinsiz yayımlayamayacak.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
KVKK, apartman ve site yönetimlerinin aidat ve benzeri ödemelere ilişkin duyurularda kişisel verileri izinsiz yayınlamasını hukuka aykırı buldu.
Bina sakinlerinin ödemelerine dair duyurular yapılırken kişilerin verileri izinsiz yayımlanamayacak.
Ortak alanlara isim, soyisim veya daire numarası belirtilerek borç listesi asılması hukuka aykırı bulundu.
Bilgilendirmelerin sadece ilgililerin erişebileceği şekilde yapılması gerektiği belirtildi.
Bu şekilde kişisel verileri ihlal eden listelerin derhal kaldırılması istendi.
Yönetimler, kişisel verileri yayınlama yöntemine gitmesi halinde cezai yaptırımla karşılaşabilir.
BORÇLU İSİM LİSTESİ, DAİRE NUMARASI ARTIK ASILAMAYACAK

Binaların ortak alanlarına isim soyisim gibi ya da daire numarası belirtilerek ne kadar borcu olduğuna dair liste asılması hukuka aykırı bulundu. Bilgilendirmelerin sadece ilgililerin erişebileceği bir şekilde bilgilendirme yapılması gerektiği belirtildi.

KURUL BORÇLU LİSTELERİNİN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Kurul site ve apartmanlarda bu şekilde kişisel verileri ihlal ederek yayımlanmış listelerin derhal kaldırılmasını istedi. Bina yönetiminin borcunu ödemeyen kat malikine karşı hukuki süreç başlatma hakkı saklı dursa da kişisel verilerini yayınlama yöntemine gitmesi halinde cezai yaptırımla karşılaşabilir.

ETİKETLER
#kişisel veriler
#KVKK
#Siteler
#Apartman Yönetimi
#Aidat Borcu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.