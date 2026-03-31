Borçlular dikkat! Site ve apartman yönetimleri için KVKK'dan karar

Apartman/site sakinlerinin kişisel verilerini yayınlayarak ihlal eden yönetim uygulamalarına KVKK 'dur' dedi. Bina sakinlerinin aidat, avans ve benzeri ödemelerine dair duyuru yapılırken kişilerin verilerini izinsiz yayımlayamayacak.
Binaların ortak alanlarına isim soyisim gibi ya da daire numarası belirtilerek ne kadar borcu olduğuna dair liste asılması hukuka aykırı bulundu. Bilgilendirmelerin sadece ilgililerin erişebileceği bir şekilde bilgilendirme yapılması gerektiği belirtildi.
Kurul site ve apartmanlarda bu şekilde kişisel verileri ihlal ederek yayımlanmış listelerin derhal kaldırılmasını istedi. Bina yönetiminin borcunu ödemeyen kat malikine karşı hukuki süreç başlatma hakkı saklı dursa da kişisel verilerini yayınlama yöntemine gitmesi halinde cezai yaptırımla karşılaşabilir.