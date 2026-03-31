Apartman/site sakinlerinin kişisel verilerini yayınlayarak ihlal eden yönetim uygulamalarına KVKK 'dur' dedi. Bina sakinlerinin aidat, avans ve benzeri ödemelerine dair duyuru yapılırken kişilerin verilerini izinsiz yayımlayamayacak.

HABERİN ÖZETİ Borçlular dikkat! Site ve apartman yönetimleri için KVKK'dan karar KVKK, apartman ve site yönetimlerinin aidat ve benzeri ödemelere ilişkin duyurularda kişisel verileri izinsiz yayınlamasını hukuka aykırı buldu. Bina sakinlerinin ödemelerine dair duyurular yapılırken kişilerin verileri izinsiz yayımlanamayacak. Ortak alanlara isim, soyisim veya daire numarası belirtilerek borç listesi asılması hukuka aykırı bulundu. Bilgilendirmelerin sadece ilgililerin erişebileceği şekilde yapılması gerektiği belirtildi. Bu şekilde kişisel verileri ihlal eden listelerin derhal kaldırılması istendi. Yönetimler, kişisel verileri yayınlama yöntemine gitmesi halinde cezai yaptırımla karşılaşabilir.

BORÇLU İSİM LİSTESİ, DAİRE NUMARASI ARTIK ASILAMAYACAK

Binaların ortak alanlarına isim soyisim gibi ya da daire numarası belirtilerek ne kadar borcu olduğuna dair liste asılması hukuka aykırı bulundu. Bilgilendirmelerin sadece ilgililerin erişebileceği bir şekilde bilgilendirme yapılması gerektiği belirtildi.

KURUL BORÇLU LİSTELERİNİN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Kurul site ve apartmanlarda bu şekilde kişisel verileri ihlal ederek yayımlanmış listelerin derhal kaldırılmasını istedi. Bina yönetiminin borcunu ödemeyen kat malikine karşı hukuki süreç başlatma hakkı saklı dursa da kişisel verilerini yayınlama yöntemine gitmesi halinde cezai yaptırımla karşılaşabilir.