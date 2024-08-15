Borcu olanlar dikkat! SGK düğmeye bastı: 81 ilde harekete geçti

15 Ağustos 2024 10:27 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:29

Emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı! Ağustos ayı emekli promosyonu kampanyaları belli oldu: İşte tüm tutarlar

Emekli promosyonları için bankalar kesenin ağzını açtı! Ağustos ayı emekli promosyonu kampanyaları belli oldu: İşte tüm tutarlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 6183 sayılı Kanun çerçevesinde alacak takibi hızlandırmak amacıyla 81 ile genelge gönderdi. 14 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan genelgede uygulamaya konulan yeni düzenleme borçlular için önemli maddeleri içeriyor. İşte tüm ayrıntılar…

SGK GENELGESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

SGK tarafından sisteme dahil edilen uygulama en dikkat çeken yeniliklerden biri ihtiyati haciz uygulaması oldu. Bu uygulamanın hayata geçirilmesiyle alacak tahsilatı daha hızlı bir şekilde yapılacak.

Yeni düzenlemede yer alan maddelere göre, borçluların mal varlıklarına hızlı erişim sağlayan ihtiyati haciz uygulamalarında değişiklik yapıldı. Borçlunun yurt içinde veya yurt dışında belirli bir adresi yoksa veya mal varlıklarını kaçırma riski taşıyorsa, teminat sunulmadığı takdirde SGK doğrudan ihtiyati haciz uygulayabilecek.

Borçluya ödeme emri tebliğ edilmeden önce malların geçici olarak el konulmasını ihtiyati haciz deniliyor. Bu düzenleme ile borçlunun borcundan kaçmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

TEBLİGATTA BEŞ GÜN SINIRI

Genelde yer alan düzenlemeler arasında elektronik tebligatın zorunlu hale getirilmesi de önem taşıyor. SGK, tebligat işlemlerini elektronik ortamda yürütecek ve tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihten itibaren beş gün sonra yapılmış sayılacak.

Böylelikle borçluların tebligat sürecini dikkatle takip etmesi gerekecek. Ayrıca, tebligatın ulaşılamaması durumunda bile yasal süreçlerin devam etmesini sağlayacak.

YURT DIŞI BORÇLULAR DA MERCEK ALTINDA

SGK yeni düzenleme ile yurt dışındaki borçluları da takip edecek. Almanya, Avusturya, Belçika ve Kırgızistan gibi ülkelerle yapılan ikili sosyal güvenlik anlaşmaları çerçevesinde, bu ülkelerdeki borçların tahsili, ilgili ülkenin sosyal güvenlik kurumları tarafından gerçekleştirilecektir.

Yeni düzenleme ile yurt dışındaki borçluların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde SGK daha hızlı borçları tahsil edecek.

TEMİNAT HÜKÜMLÜLÜKLERİ DE DEĞİŞTİ

Kamu alacaklarında SGK’ya rüçhan hakkı tanınıyor. Bu kapsamda borçlular taminat olarak Para, banka teminat mektupları, devlet iç borçlanma senetleri gibi varlıkları gösterebilecek.

Öte yandan kurum cebri takip ve tahsilat süreçlerinde önemli sıkılaştırmalara gidiyor. Yeni uygulamada Menkul ve gayrimenkul malların satış süreçleri, zamanaşımı ve diğer yasal süreler daha hızlı ve dikkatli takip edilecek.

Ayrıca, borçlu tarafından yapılan ödemelere bağlı olarak hacizler kaldırılabilecek veya teminat değişiklikleri yapılabilecek.

BORCU OLANLAR DİKKAT

SGK'nın 6183 sayılı Kanun kapsamında getirdiği yeni düzenlemeler, borçlular için yeni sorumluluklar ortaya çıkaracak. Alacakların temini konusunda katı kurallar getiriyor.

Borçluların mal varlıklarına hızlı erişim sağlıyor ve bunların elden çıkarılmasını kolaylaştırıyor. Borçluların bu yeniliklere dikkat etmeleri ve yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri büyük önem taşıyor.