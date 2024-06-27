Borcu olanlar için son uyarı! Son ödeme 15 Temmuz olacak, ödemeyenlerin abonelikleri sonlandırılacak

27 Haziran 2024 16:09 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 16:09

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KKTC Telekomünikasyon Dairesi'nden borçlulara uyarı yapıldı.

Borcu olan vatandaşlar için resmi açıklama geldi.

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin, 31 Mayıs'a kadar olan borçlarını en geç 15 Temmuz'a kadar kapatmaları gerektiğini duyurdu.

Borçlar kapanmazsa 15 Temmuz'da tüm abonelikler sonlanacak.

BORCU OLAN HERKESİ İLGİLENDİRİYOR

Telekomünikasyon Dairesi, hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin ses, data ve internet hizmetleri bilgisayar aracılığı ile kesileceğini açıkladı.

31 Mayıs’a kadar olan borçlar kapanmazsa tüm abonelikler iptal olacak.

Haziran 2023 ayı sonu itibarıyla Daire'ye 12 fatura dönemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları kesilecek.

Abonelerin mağdur olmamak için en yakın Telekomünikasyon Dairesi Muhasebe gişesine veya antlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmaları çağrısı yapıldı.