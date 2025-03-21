Borsa altın ve doları unutun! Bir kez al, ömür boyu kazan! İşte yeni gözde yatırım aracı

Finans dünyasında herkesin göz önünde olan hisse senetleri, altın, döviz veya kripto paralar gibi yatırım araçlarının yanı sıra, pek bilinmeyen ancak kazançlı olabilen alternatif yatırımlar da var. Bunlardan biri Royalty (Telif Hakkı) yatırımları. Royalty Yatırımları, müzik eserleri, kitaplar, patentler gibi fikri mülkiyet haklarından elde edilen gelirlere yatırım yapma modelidir. Bu yatırımla pasif gelir sağlayabilir ve ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenebilirsiniz. Türkiye'de hızla yaygınlaşan bu yatırım modeli gelir kapınızı canlandıracak.
Müzik, film ve patent haklarından para kazanabilirsiniz. Yeni nesil yatırım trendi hızla yayılıyor. Doğru yatırım yapıldığında Royalty gelirleri borsa ve gayrimenkul yatırımlarına alternatif olarak düzenli pasif gelir sağlayabilir. Özellikle uzun vadede ciddi kazançlar elde edilebilir.
Royalty yatırımları, bir müzik eseri, kitap, patent, film ya da ticari marka gibi fikri mülkiyet haklarından elde edilen gelirlere yatırım yapma modelidir. Yani, bir kez yatırım yaparak uzun yıllar boyunca pasif gelir elde edebilirsiniz.
Telif hakları yatırımcıların yeni gözdesi oldu. Sistem şöyle çalışıyor;
Bu yatırım aracı borsa veya kripto gibi piyasa oynaklığına fazla maruz kalmaz. Bir kez yatırım yaptıktan sonra, o eser veya patent üzerinden düzenli gelir elde edersiniz. Popüler eserler, zamanla daha fazla gelir getirebilir.
Telif hakları yatırımı ile pasif gelirinizi şu adımlarla artırabilirsiniz. Royalty platformlarından müzik veya patent haklarına yatırım yapabilirsiniz. Bağımsız sanatçılar veya üreticilerle anlaşarak telif haklarını devralabilirsiniz. Film ve TV yapımcılarıyla ortaklık kurarak projelere finansman sağlayabilirsiniz. Bu yatırım modeli özellikle teknoloji ve eğlence sektörlerinde büyük fırsatlar barındırdığı için yatırımcıların radarına girdi. Doğru esere veya patente yatırım yaparsanız, düzenli ve yüksek getiri elde etmek mümkün.
Royalty (telif hakkı) yatırımlarının aylık kazancı, yatırım yapılan varlığın türüne, popülaritesine ve pazardaki talebe bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Ancak genel kazanç tablosu şu şekilde;
Müzik Telif Hakları
Patent ve Buluş Hakları
Kitap ve Film Hakları
Ticari Marka ve Franchise Gelirleri
Türkiye’de her ne kadar az bilinse de Royalty (telif hakkı) yatırımı yapmak mümkün. Ancak ABD veya Avrupa’daki kadar yaygın bir sistem yok. Yine de bazı alanlarda telif hakkı kazançları elde edilebilir.
MSG, MESAM ve MÜYORBİR gibi meslek birlikleri aracılığıyla şarkıların telif haklarından gelir elde edebilirsiniz. Bazı platformlar, sanatçılardan telif hakkı satın alıp yatırımcılara hisse şeklinde satabiliyor. Ancak Türkiye’de bu sistem tam gelişmiş değil. Alternatif olarak, yurt dışındaki Royalty Exchange veya SongVest gibi platformlardan global müzik telif haklarına yatırım yapabilirsiniz.
Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) üzerinden tescillenmiş patentleri satın alarak, şirketlere lisanslayabilirsiniz. Teknoloji ve ilaç sektöründeki bazı buluşlar, uzun vadede ciddi gelir sağlayabilir.
Öte yandan popüler yazarların telif hakkı gelirine ortak olabilirsiniz. Yayınevleri, bazı yazarların kitap haklarını satabiliyor veya lisanslayabiliyor.
Netflix, BluTV, Disney+ gibi platformlarda yayınlanacak projelerin telif haklarını satın alarak uzun vadeli gelir elde edebilirsiniz. Türkiye’de bağımsız yapım şirketleri bazen senaryo veya film haklarını yatırımcılara açabiliyor. Tanınmış bir markanın franchise haklarını alarak, marka kullanımından telif geliri elde edebilirsiniz. Özellikle gıda ve perakende sektöründe bu model yaygın olarak kullanılıyor.
Türkiye’de royalty yatırımı yapabileceğiniz alanlar var ama ABD ve Avrupa’daki kadar gelişmiş değil. Ancak yine de özellikle müzik ve patent hakları, Türkiye’de en çok kazandıran alanlar arasında yer alıyor.