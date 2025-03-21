Borsa altın ve doları unutun! Bir kez al, ömür boyu kazan! İşte yeni gözde yatırım aracı

Finans dünyasında herkesin göz önünde olan hisse senetleri, altın, döviz veya kripto paralar gibi yatırım araçlarının yanı sıra, pek bilinmeyen ancak kazançlı olabilen alternatif yatırımlar da var. Bunlardan biri Royalty (Telif Hakkı) yatırımları. Royalty Yatırımları, müzik eserleri, kitaplar, patentler gibi fikri mülkiyet haklarından elde edilen gelirlere yatırım yapma modelidir. Bu yatırımla pasif gelir sağlayabilir ve ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenebilirsiniz. Türkiye'de hızla yaygınlaşan bu yatırım modeli gelir kapınızı canlandıracak.

Müzik, film ve patent haklarından para kazanabilirsiniz. Yeni nesil yatırım trendi hızla yayılıyor. Doğru yatırım yapıldığında Royalty gelirleri borsa ve gayrimenkul yatırımlarına alternatif olarak düzenli pasif gelir sağlayabilir. Özellikle uzun vadede ciddi kazançlar elde edilebilir.

ROYALTY (TELİF HAKKI) YATIRIMLARI NEDİR?

Royalty yatırımları, bir müzik eseri, kitap, patent, film ya da ticari marka gibi fikri mülkiyet haklarından elde edilen gelirlere yatırım yapma modelidir. Yani, bir kez yatırım yaparak uzun yıllar boyunca pasif gelir elde edebilirsiniz.

TELİF HAKLARIYLA PASİF GELİR ELDE ETMEK MÜMKÜN

Telif hakları yatırımcıların yeni gözdesi oldu. Sistem şöyle çalışıyor;

Bir sanatçının şarkısının telif haklarını veya bir yazarın kitabının gelir payını satın alabilirsiniz.

Patent sahiplerinden belirli bir ürünün kullanım hakkına ortak olabilirsiniz.

Film ve TV prodüksiyonlarına yatırım yaparak, yayın gelirlerinden pay alabilirsiniz.

Ticari markalara veya franchise sistemlerine yatırım yapabilirsiniz.

NETFLİX, SPOTİFY, BLUTV YAYIN HAKLARINDAN PAY KAZANABİLİRSİNİZ

Bu yatırım aracı borsa veya kripto gibi piyasa oynaklığına fazla maruz kalmaz. Bir kez yatırım yaptıktan sonra, o eser veya patent üzerinden düzenli gelir elde edersiniz. Popüler eserler, zamanla daha fazla gelir getirebilir.

MÜZİKTEN KİTABA, PATENTTEN MARKAYA NASIL YATIRIM YAPILIR?

Telif hakları yatırımı ile pasif gelirinizi şu adımlarla artırabilirsiniz. Royalty platformlarından müzik veya patent haklarına yatırım yapabilirsiniz. Bağımsız sanatçılar veya üreticilerle anlaşarak telif haklarını devralabilirsiniz. Film ve TV yapımcılarıyla ortaklık kurarak projelere finansman sağlayabilirsiniz. Bu yatırım modeli özellikle teknoloji ve eğlence sektörlerinde büyük fırsatlar barındırdığı için yatırımcıların radarına girdi. Doğru esere veya patente yatırım yaparsanız, düzenli ve yüksek getiri elde etmek mümkün.

AYLIK 500 - 10.000 DOLAR ARASINDA GELİR SAĞLIYOR

Royalty (telif hakkı) yatırımlarının aylık kazancı, yatırım yapılan varlığın türüne, popülaritesine ve pazardaki talebe bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir. Ancak genel kazanç tablosu şu şekilde;

Müzik Telif Hakları

Hit olmuş bir şarkının telif hakkına yatırım yaparsanız, aylık 500 - 10.000 dolar arasında gelir elde edebilirsiniz.

Orta seviyede popüler bir şarkının hakları genellikle ayda 100 - 1.000 dolar arası kazandırır.

Spotify, YouTube, radyo yayınları ve reklamlardan gelen gelirler bu rakamları etkileyebilir.

Patent ve Buluş Hakları

Başarılı bir patente yatırım yaptıysanız, şirketler bu patenti kullanmak için size düzenli ödeme yapar.

Aylık 1.000 - 50.000 dolar arasında değişen gelirler mümkündür.

Özellikle ilaç, teknoloji ve mühendislik sektörlerinde çok kazançlı olabilir.

Kitap ve Film Hakları

Çok satan bir kitabın veya senaryonun haklarını satın almak, aylık 200 - 5.000 dolar gelir sağlayabilir.

Hollywood veya dijital platformlara satılan bir film senaryosu veya yapım hakları milyon dolarlarla ölçülebilir.

Ticari Marka ve Franchise Gelirleri

Tanınmış bir markanın lisans haklarına yatırım yaparsanız, her ay 500 - 20.000 dolar arası gelir getirebilir.

Küçük ölçekli franchise’lar bile aylık 1.000 - 5.000 dolar arası pasif gelir sağlayabilir.

TÜRKİYE’DE AZ BİLİNEN YATIRIM FIRSATI

Türkiye’de her ne kadar az bilinse de Royalty (telif hakkı) yatırımı yapmak mümkün. Ancak ABD veya Avrupa’daki kadar yaygın bir sistem yok. Yine de bazı alanlarda telif hakkı kazançları elde edilebilir.

MSG, MESAM ve MÜYORBİR gibi meslek birlikleri aracılığıyla şarkıların telif haklarından gelir elde edebilirsiniz. Bazı platformlar, sanatçılardan telif hakkı satın alıp yatırımcılara hisse şeklinde satabiliyor. Ancak Türkiye’de bu sistem tam gelişmiş değil. Alternatif olarak, yurt dışındaki Royalty Exchange veya SongVest gibi platformlardan global müzik telif haklarına yatırım yapabilirsiniz.

Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) üzerinden tescillenmiş patentleri satın alarak, şirketlere lisanslayabilirsiniz. Teknoloji ve ilaç sektöründeki bazı buluşlar, uzun vadede ciddi gelir sağlayabilir.

Öte yandan popüler yazarların telif hakkı gelirine ortak olabilirsiniz. Yayınevleri, bazı yazarların kitap haklarını satabiliyor veya lisanslayabiliyor.

Netflix, BluTV, Disney+ gibi platformlarda yayınlanacak projelerin telif haklarını satın alarak uzun vadeli gelir elde edebilirsiniz. Türkiye’de bağımsız yapım şirketleri bazen senaryo veya film haklarını yatırımcılara açabiliyor. Tanınmış bir markanın franchise haklarını alarak, marka kullanımından telif geliri elde edebilirsiniz. Özellikle gıda ve perakende sektöründe bu model yaygın olarak kullanılıyor.

Türkiye’de royalty yatırımı yapabileceğiniz alanlar var ama ABD ve Avrupa’daki kadar gelişmiş değil. Ancak yine de özellikle müzik ve patent hakları, Türkiye’de en çok kazandıran alanlar arasında yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular Royalty fee bedeli ne demek? Royalti ve lisans ücreti deyimi; ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili olarak patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar adı altında yapılan ödemeleri ifade eder.