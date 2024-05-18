Borsa, altın ve döviz için yatırımcı harekete geçti, en çok kazandıran belli oldu

18 May 2024 09:41 - Güncelleme : 18 May 2024 09:44

ABD enflasyon verisinin açıklanması ve yurt içinde Türkiye ekonomisine artan güvenle sıcak para girişinin sağlanması yatırım araçlarında fiyatlanmaları da etkiledi. Bu hafta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu.

BORSAYA GÜVEN DESTEĞİ

Borsa 13 Mayıs haftasında iyi bir performans sergiledi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,16 dolar arttı.

BIST 100 endeksi, en düşük 10.036,41 ve en yüksek 10.652,28 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,16 değer kazanarak 10.643,58 puandan tamamladı. Değerli TL için atılan adımlar yabancıların tahvil alımlarını artırırken CDS risk priminin gerilemesi borsayı destekledi.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ

ABD enflasyon verisinin beklentilere paralel gelmesi jeopolitik risklerle beraber değerli metalleri destekledi. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,76 artışla 2 bin 491 liraya kadar çıktı.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,15 artarak 16 bin 302 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 4 bin 44 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 90 liraya çıktı.

DOLARDA YATAY SEYİR

Bu hafta ABD doları yüzde 0,04 değer kazanarak 32,2300 liraya, avro yüzde 0,76 artışla 35,0060 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,67 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,99 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,24 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.