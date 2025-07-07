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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,34 düşüşle 10.137,91 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,84 puan ve yüzde 1,34 azalışla 10.137,91 puana indi.

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Borsa güne düşüşle başladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 11:43

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen 'da endeksi, günü yüzde 0,46 değer kazanarak 10.275,75 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 137,84 puan ve yüzde 1,34 azalışla 10.137,91 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,69 ile spor, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,70 ile iletişim oldu.

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticari belirsizliklerin tekrar artabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış baskısıyla başladı. Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde perakende satışlar ve Sentix yatırımcı güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 puanın destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

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#borsa istanbul
#borsa istanbul
#BIST 100
#Ekonomi
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