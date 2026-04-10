Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 13.689,00 puandan tamamladı. Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 85,51 puan ve yüzde 0,62 artışla 13.774,51 puana çıktı.

HABERİN ÖZETİ Borsa güne yükselişle başladı! Haftanın son işlem gününden ilk rakamlar Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yükselişle başlarken, yatırımcılar ABD enflasyon verilerine odaklandı. BIST 100 endeksi, dünkü kapanışına göre yüzde 0,62 artışla 13.774,51 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Finansal kiralama faktoring sektörü yüzde 1,64 ile en çok kazandıran olurken, tekstil deri sektörü yüzde 0,62 ile en çok gerileyen sektör oldu. Küresel piyasalarda ABD ile İran arasındaki ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişelerin azalması risk iştahını artırdı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.

YATIRIMCILAR ABD'DEKİ ENFLASYON VERİLERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin bozulabileceğine yönelik endişelerin azalması risk iştahını artırırken, yatırımcıların odağı ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump dün, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşmasından dolayı çok iyimser olduğunu ve anlaşmanın uygulanacağına inandığını kaydetti.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.900 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.