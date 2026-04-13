Borsa günün ilk yarısında geriledi! İşte pazartesinin tüm rakamları

Haftanın ilk işlem gününün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,52 puan ve yüzde 0,81 azalışla 13.960,27 puana düştü. İşte tüm rakamlar ve detaylar...

'da endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kaybederek 13.960,27 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket ederek yüzde 0,81 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla 13.960,27 puana geriledi.
Toplam işlem hacmi 94,2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık ve holding endeksleri değer kaybetti.
Spor ve kimya petrol plastik sektörleri en çok yükselirken, iletişim sektörü en çok düşen oldu.
Küresel piyasalar ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberlerle negatif seyrediyor.
Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubat ayında açık verdi.
Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,52 puan ve yüzde 0,81 azalışla 13.960,27 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 94,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,95, holding endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,67 ile spor ve kimya petrol plastik, en fazla düşen ise yüzde 3,44 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalar, ABD-İran görüşmelerinden gelen olumsuz haberlerle negatif bir seyir izliyor. Orta Doğu'da gerilimlerin sonlanabileceğine yönelik umutlar, görüşmelerden elde edilen ilk sonuçlarla yerini tedirginliğe bıraktı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'nin cari işlemler hesabı şubat ayında 7 milyar 501 milyon dolar, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı da 1 milyar 462 milyon dolarlık açık verdi.

ANALİSLER NE DİYOR?

Analistler, günün geri kalanında ABD'de mevcut konut satışları verilerinin yanı sıra ABD ile İran arasındaki müzakerelere yönelik haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

