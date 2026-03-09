Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Borsa haftaya düşüşle başladı! İşte pazartesi gününün ilk rakamları

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı 2,19 değer kaybederek 12.792,81 puandan tamamlamıştı. Yeni haftanın ilk işlem günününde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,49 azalışla 12.602,72 puandan başladı. İşte pazartesinin ilk rakamlarından tüm detaylar...

Borsa haftaya düşüşle başladı! İşte pazartesi gününün ilk rakamları
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
10:20
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
10:22

'da endeksi, güne yüzde 1,49 azalışla 12.602,72 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,19 değer kaybederek 12.792,81 puandan tamamladı.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 190,09 puan ve yüzde 1,49 azalışla 12.602,72 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 3,24, holding endeksi yüzde 2,45 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,83 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin ekonomilerde yavaşlamaya sebep olabileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış ağırlıklı başladı.

Borsa haftaya düşüşle başladı! İşte pazartesi gününün ilk rakamları

SAVAŞ HAFİFLEMEDİ, RİSK ALGISI ARTTI

ABD-İsrail'in İran'a karşı saldırılarının hafiflememesi ve tarafların da çatışmayı uzatmaya hazır görünmesi nedeniyle küresel piyasalarda risk algısı arttı.

Saldırılar sonrasında İran'ın Hürmüz Boğazı'na yönelik tehdit içeren açıklamaları, dünyanın enerji ihtiyacı açısından kritik öneme sahip dar boğazdaki sevkiyatları kesintiye uğrattı. Bu gelişme, petrol fiyatlarında arz endişeleriyle sert yükselişleri beraberinde getirirken, buna bağlı olarak küresel risklerini de artırdı.

Dünya genelinde petrol fiyatlarının yükselmesinden ötürü maliyet kaynaklı enflasyonist baskıların güçlenebileceğine yönelik kaygılar, merkez bankalarının para politikalarında temkinli adımlar atabileceği beklentilerini de öne çıkardı.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini bildirerek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadesini kullandı.

Borsa haftaya düşüşle başladı! İşte pazartesi gününün ilk rakamları

ANALİSTLER NE DİYOR?

Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretiminin takip edileceğini belirtti.

Jeopolitik gelişmeler ile Orta Doğu'dan gelecek haber akışının endeksin yönü üzerinde etkili olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.500 puanın destek, 12.900 ve 13.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bakan Şimşek: Petrol şoku kalıcı olmaz, gerekli tedbirleri alıyoruz
ETİKETLER
#petrol fiyatları
#enflasyon
#Jeopolitik Gelişmeler
#BIST 100
#Borsa İstanbul
#Ekonomi
