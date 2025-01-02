Borsa İstanbul, dolar bazlı 9 yılın zirvesini gördü!

02 Ocak 2025 14:49 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 14:57

BIST 100 endeksi dolar bazında 9 yılın en yüksek seviyesini gördü. Sigorta sektörü yüzde 97,4 ile yatırımcısına en fazla kazandıran sektör olurken, halka arzlar ve kredi notlarındaki iyileşme piyasaya damga vurdu!

31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde borsanın açık olup olmayacağı gündem oldu

31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde borsanın açık olup olmayacağı gündem oldu

Türkiye'nin finans piyasalarının merkezi olan Borsa İstanbul, geçtiğimiz yıl dikkat çekici bir performans sergileyerek dolar​ bazında son 9 yılın zirvesine ulaştı. BIST 100 endeksi, 2023​ yılını 7.470,18 puandan tamamladıktan sonra, Temmuz ayında 11.252,11 puanla tarihi zirvesini gördü. Yıl boyunca kazançlarının bir kısmını geri verse de yılı yüzde 31,6'lık bir yükselişle 9.830,56 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazlı performansı da göz doldurdu. 2023'te yüzde 9,6 artışla 277,85 puana yükselen endeks, yıl içinde 344,37 dolara kadar çıkarak 2015'ten bu yana en yüksek seviyesini test etti.

Sigorta Sektörü Yatırımcısına Rekor Getiri Sağladı

Geçen yılın en çok kazandıran sektörü yüzde 97,4'lük yükselişle sigorta oldu. Sigortayı yüzde 67,3 ile iletişim, yüzde 67 ile bankacılık, yüzde 52,4 ile ticaret ve yüzde 46,5 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörleri izledi. Buna karşın, spor sektörü yüzde 13,8'lik değer kaybıyla yatırımcılarına kaybettiren tek sektör oldu.

BIST 100'de Öne Çıkan Şirketler

Hisse bazında ise BIST 100 endeksinde yer alan 69 hisse değer kazanırken, 27 hisse değer kaybetti. Yatırımcısına en fazla kazandıran şirketler sırasıyla yüzde 153,5 ile TAV Havalimanları, yüzde 139,6 ile Medical Park Hastaneler Grubu ve yüzde 122,2 ile Çelebi Yer Hizmetleri oldu.

Ekonomi Politikaları ve Yabancı Yatırımcı İlgisi

Jeopolitik gerilimlerin ve pandeminin küresel ekonomiler üzerindeki etkilerine rağmen Türkiye'nin ekonomi politikaları, borsadaki bu olumlu performansı destekledi. Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına ilgisi, tahviller ve pay piyasalarında alımlarla güçlenirken, özellikle banka ve sigorta hisseleri ön plana çıktı.

Halka Arzlar Güçlü Şekilde Devam Etti

Borsa İstanbul​, şirketler için önemli bir finansman kaynağı olmayı sürdürdü. 2023 yılında 33 şirket halka arz edilirken, toplam ihraç tutarı 57,3 milyar lira oldu. Bunun yanı sıra 1,7 trilyon liralık borçlanma aracı ihracı gerçekleşti.

Uluslararası Derecelendirme Kuruluşlarından Türkiye'ye Not Artışı

Geçen yıl, uluslararası derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu artırdı. Moody's, Fitch ve S&P Global, Türkiye'nin notlarında pozitif revizyonlar yaparak yatırımcıların risk algısını olumlu yönde etkiledi.