Borsa İstanbul duyurdu! Açığa satışta yukarı adım kuralı bugün de devam edecek

Borsa İstanbul, BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının 27 Şubat tarihinde de devam edeceğini duyurdu.

BORSADA YUKARI ADIM KURALI 4. GÜNÜNE GİRDİ

Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde açığa satışta yukarı adım kuralı 27 Şubat tarihinde de devam ediyor.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Sermaye Piyasası Kurulunun 05/12/2024 tarih ve 62/1863 sayılı kararı uyarınca BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabilir. Söz konusu paylarda 27/02/2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır."

BORSA İSTANBUL’DA 7,60 PUAN DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul‘da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 7,60 puan düşüşle 9.565,61 puandan başladı. Bu durum yüzde 0,08’lik bir azalışa işaret etti.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,06 oranında artış gösterdi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kaybettiren bankacılık oldu.

AÇIĞA SATIŞTA YUKARI ADIM KURALI HİSSE FİYATLARINI DÜŞÜRÜR MÜ?

Açığa satış uygulaması, sahip olunmayan hisse senedinin ödünç alınmak sureti ile satılması anlamına geliyor. Açığa satış, satıcının elinde olmayan hisse senetlerini satıp, vade sonunda satışını gerçekleştirdikleri hisseleri satın alan kişiye teslim etmeleri işlemidir. Hisselerin düşüşe geçeceğine inanan yatırımcıların kullandığı bir yöntemdir. İlgili hissenin fiyatının trendine bağlı olarak en son gerçekleşen işlem fiyatı düzeyinden veya bu düzeyin bir adım üzerindeki fiyatlardan yapılabilir.

Öncelikle açığa satış yasağı uygulandığında piyasa düzeni korunarak, fiyat dalgalanmaları azaltılmış ayrıca yatırımcıların piyasadaki genel düşüşe rağmen hisse bazlı yükseliş beklediği varlıklarda satış yapması sınırlandırılmış olunur.