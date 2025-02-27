İş kazasız işletmelere dev prim desteği: SGK harekete geçti! 3 yıl indirim geliyor

İş kazası olmayan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerine müjde geldi. En az 10 işçi çalıştıran iş yerlerinde iş kazası yaşanmamışsa 3 yıl boyunca işsizlik sigortası primi 1 puan indirimli uygulanacak.

İş kazası olmayan çok tehlikeli sınıftaki ve en az 10 işçi çalıştıran iş yerlerine 3 yıl için işsizlik sigortası primi 1 puan indirimli uygulanacak. Bu teşvikten yararlanan işletmelerde işverenin işçi başına ödeyeceği işsizlik sigortası primi yüzde 1 olarak uygulanacak.

KAZASI OLMAYAN İŞ YERİNE ÖDÜL

İş kazası olmayan çok tehlikeli sınıfta yer alan ve en az 10 işçi çalıştıran işletmelere 3 yıl süreyle işsizlik sigortası primi 1 puan indirimli uygulanacak.

İŞVERENLERE 3 YIL TEŞVİK UYGULANACAK

HaberTürk'ün haberine göre, bu teşvikten yararlanan iş yerlerinde işverenin işçi başına ödeyeceği işsizlik sigortası primi ise yüzde 2 yerine yüzde 1 olarak uygulanacak.

YILLIK 351.000 TL TASARRUF MÜMKÜN

2025 yılı itibarıyla teşvikten yararlanan işletmelerde işverenin aylık prim indirimi 260 TL ile 1.950 TL arasında değişirken, 15 işçi çalıştıran bir işletme için yıllık tasarruf miktarı 46.800 TL ile 351.000 TL arasında olacak.

TEHLİKELİ İŞLERDE BÜYÜK AVANTAJ

Teşvik kapsamında iş yeri, SGK'ye başvurmadan otomatik olarak prim indirimi alacak. Daha önce teşvik hakkını kaybetmiş işletmelerin ise son üç yılda iş kazası yaşanmaması durumunda yeniden başvuru yapmaları gerekecek. İşçi sayısının 10’un altına düşmesi veya iş yerinin çok tehlikeli sınıf kapsamından çıkması halinde ise prim indirimi kaldırılacak.