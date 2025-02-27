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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Dış ticaret açığında yükseliş! TÜİK açıkladı

Ocak ayında ihracat yüzde 5,8 artarak 21,16 milyar dolar ithalat ise yüzde 9,6 artarak 28,70 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 21,9 artarak 7,54 milyar dolara ulaştı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.02.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
27.02.2025
saat ikonu 10:32

Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 21,9 artarak 7,54 milyar dolara yükseldi. İhracat yüzde 5.8 artarak 21.16 milyar dolar, ithalat ise yüzde 9.6 artarak 28.70 milyar dolar oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 21,9 ARTTI

İhracat ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak 21,16 milyar dolar, ithalat yüzde 9,6 artarak 28,70 milyar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise, ocak ayında yıllık bazda yüzde 21,9 artarak 6,18 milyar dolardan, 7,54 milyar dolara yükseldi.

İHRACAT YÜZDE 5,8 İTHALAT YÜZDE 9,6 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2025 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 artarak 21 milyar 165 milyon dolar, ithalat %9,6 artarak 28 milyar 703 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT VE İTHALATI ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2025 Ocak ayında %5,0 artarak 18 milyar 576 milyon dolardan, 19 milyar 508 milyon dolara yükseldi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %11,8 artarak 18 milyar 646 milyon dolardan, 20 milyar 845 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %8,4 artarak 40 milyar 353 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %93,6 oldu.

İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 93,4

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2025 Ocak ayında imalat sanayinin payı %93,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 72,9

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2025 Ocak ayında ara mallarının payı %72,9, sermaye mallarının payı %13,0 ve tüketim mallarının payı %13,9 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 782 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 371 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 280 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 979 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %30,3'ünü oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA FEDERASYONU ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 399 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 86 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 854 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 430 milyon dolar ile ABD, 950 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %44,3'ünü oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %0,4 arttı. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,4 oldu. Ocak ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %77,3, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,1 oldu.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT RAKAMLARI

Özel ticaret sistemine göre, 2025 yılı Ocak ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %7,5 artarak 19 milyar 277 milyon dolar, ithalat %8,6 artarak 26 milyar 932 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında dış ticaret açığı %11,3 artarak 6 milyar 876 milyon dolardan, 7 milyar 655 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak ayında %72,3 iken, 2025 Ocak ayında %71,6'ya geriledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dış ticaret nedir, kaça ayrılır?
Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla ilgilidir. Dış ticaret alım satım işlemlerinin teslimi açısından ithalat ve ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Ülke ekonomisinin kalkınmasında ihracat önemli bir yere sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

Dış ticaret açığı nasıl hesaplanır?
Dış ticaret açığı, ihracatın ithalattan çıkarılması ile elde edilen rakamsal farktır. Ülkelerin gelişmekte olma durumunu dış ticaret açığı olup olmamasına göre öğrenebiliriz.
ETİKETLER
#dış ticaret açığı
#Altın Ithalatı
#Ihracat Çalışmaları
#Ekonomi
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