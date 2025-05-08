Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!

Borsa İstanbul neden düşüyor?

Endeksin birçok düşme sebebi vardır. Bunlar sırasıyla, ekonomik belirsizlikler, endeksi oluşturan şirketlerin kar oranının beklenenden düşük gelmesi, merkez bankasının faiz oranlarını artırması, diplomatik gerginlikler, savaş gibi jeopolitik riskler, küresel ekonomik krizler veya finansal panik durumlarıdır.