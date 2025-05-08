Borsa İstanbul güne yükselişle başladı!
Borsa İstanbul güne yüzde 0.54 oranında yükselişle 9123 puandan başladı.
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GİRİŞ:
08.05.2025
10:11
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GÜNCELLEME:
08.05.2025
10:11
Küresel piyasalar Fed'in faizi sabit tutması ve enflasyona yönelik beklentiler dahilinde verilere dayalı olarak faiz güncellemesinde bulunacağına dair açıklamalarla yön buluyor.
Borsa İstanbul güne yüzde 0.54 oranında yükselişle 9123 puandan başladı.
Dolar 38.6400 lira, euro 43.7750 lira seviyesinde işlem görüyor.
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Sıkça Sorulan Sorular
Borsa İstanbul neden düşüyor?
Endeksin birçok düşme sebebi vardır. Bunlar sırasıyla, ekonomik belirsizlikler, endeksi oluşturan şirketlerin kar oranının beklenenden düşük gelmesi, merkez bankasının faiz oranlarını artırması, diplomatik gerginlikler, savaş gibi jeopolitik riskler, küresel ekonomik krizler veya finansal panik durumlarıdır.