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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Borsa İstanbul'da faiz ve not yükselişi: Yatırımcıların gözü verilerde

Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününe pozitif başladı. BİST 10 bin 500 puanı aştı.

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 13:27
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 13:27

'da yatırımcılar, haftanın öne çıkan ekonomik verilerine göre strateji belirlemeye devam ediyor. Özellikle 'ndan gelebilecek beklentisi ve kuruluşlarının Türkiye’ye ilişkin açıklamaları, piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Borsa İstanbul'da faiz ve not yükselişi: Yatırımcıların gözü verilerde

MERKEZ BANKASI’NDAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Piyasalar, Merkez Bankası'nın bu hafta 350 baz puana kadar faiz indirimi yapabileceğini öngörüyor. Bu olasılık, özellikle banka ve sanayi hisselerinde yukarı yönlü hareketleri tetikliyor. Faiz indiriminin finansman koşullarını gevşetmesiyle birlikte, şirketlerin kârlılığına olumlu yansıyacağı beklentisi borsada iştahı artırıyor.

Borsa İstanbul'da faiz ve not yükselişi: Yatırımcıların gözü verilerde

KREDİ NOTUNDA ARTIŞ UMUDU

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Cuma günü Türkiye'nin notunu artırabileceği ve ekonomiye dair olumlu değerlendirmeler yapabileceği öngörüsü, yatırımcıların risk iştahını destekliyor. Beklenen bu olumlu gelişme, yabancı yatırımcı ilgisini de artırabilir.

Borsa İstanbul'da faiz ve not yükselişi: Yatırımcıların gözü verilerde

BIST 100 ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul 100 endeksi, yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Günün ilk yarısında endeks, yaklaşık yüzde 2 primle 10.562 puan seviyelerinde işlem görüyor. Artan alımlar, özellikle büyük ölçekli şirket hisselerinde yoğunlaşıyor.

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#Ekonomi
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