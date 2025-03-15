Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 8,78 yükselişle 10.507,11 puandan tamamladı. Bu güçlü kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseleri de netleşti. Peki, BIST 100'de bu hafta hangi hisseler yükselişte, hangileri değer kaybetti? İşte piyasaların son durumu ve haftanın en dikkat çeken hisse performansları…
Bu hafta yatırım araçları genel olarak yükseliş eğiliminde seyretti. Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, haftalık bazda en düşük 10.357,09 puanı, en yüksek ise 10.862,97 puanı görerek dalgalı bir seyir izledi. Haftayı yüzde 3,17 artışla 10.840,59 puandan tamamlayan endeks, yatırımcılarına kazanç sağladı.
Altın piyasasında yükseliş hız kesmeden devam etti. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,10 değer kazanarak 3.524 liraya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Cumhuriyet altını yüzde 2,98 artışla 23.861 liraya yükselirken, çeyrek altın ise yüzde 3,02’lik bir artışla 5.903 liradan satıldı.
Döviz piyasasında da yukarı yönlü hareketlilik yaşandı. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,62 yükselerek 36,6740 liraya ulaşırken, euro yüzde 0,86 artışla 39,9220 liradan işlem gördü.
Fon piyasasında da pozitif bir seyir izlendi. Yatırım fonları yüzde 1,50, emeklilik fonları ise yüzde 1,27 değer kazanırken, yatırım fonları kategorisinde en yüksek getiriyi yüzde 2,75 ile "hisse senedi" fonları sağladı.
Piyasaların genel olarak yukarı yönlü hareket ettiği bu haftada, yatırımcılar borsa, altın ve dövizde kazanç elde etti. Peki geçtiğimiz işlem haftasında borsada en iyi ve en kötü performans sergileyen hisseler hangileri?
İşte haftanın en çok yükselen ve en çok düşen hisseleri...
HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN (KAYBETTİREN) HİSSELERİ
HURGZ
Yüzde: -2,17
FENER
Yüzde: -2,27
MGROS
Yüzde: -2,33
VESTL
Yüzde: -2,36
AKSA
Yüzde: -3,00
AKENR
Yüzde: -3,07
BIMAS
Yüzde: -5,41
BJKAS
Yüzde: -7,37
DEVA
Yüzde: -9,03
IEYHO
Yüzde: -11,00
HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN (KAZANDIRAN) HİSSELERİ
GOLTS
Yüzde:10,06
GLYHO
Yüzde:11,21
GSDHO
Yüzde:11,33
TTRAK
Yüzde:11,35
ICBCT
Yüzde:12,81
KLGYO
Yüzde:13,57
ULKER
Yüzde:15,39
TRCAS
Yüzde:21,80
TKFEN
Yüzde:29,24
TKNSA
Yüzde:40,46