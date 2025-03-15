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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Borsa İstanbul’da haftanın kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 8,78 yükselişle 10.507,11 puandan tamamladı. Bu güçlü kapanışla birlikte haftanın en çok kazandıran ve en çok kaybettiren hisseleri de netleşti. Peki, BIST 100'de bu hafta hangi hisseler yükselişte, hangileri değer kaybetti? İşte piyasaların son durumu ve haftanın en dikkat çeken hisse performansları…

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 14:19

Bu hafta yatırım araçları genel olarak yükseliş eğiliminde seyretti. Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100 endeksi, haftalık bazda en düşük 10.357,09 puanı, en yüksek ise 10.862,97 puanı görerek dalgalı bir seyir izledi. Haftayı yüzde 3,17 artışla 10.840,59 puandan tamamlayan endeks, yatırımcılarına kazanç sağladı.

ALTINDA YENİ REKOR

Altın piyasasında yükseliş hız kesmeden devam etti. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,10 değer kazanarak 3.524 liraya ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Cumhuriyet altını yüzde 2,98 artışla 23.861 liraya yükselirken, çeyrek altın ise yüzde 3,02’lik bir artışla 5.903 liradan satıldı.

DÖVİZ KURLARINDA ARTIŞ

Döviz piyasasında da yukarı yönlü hareketlilik yaşandı. ABD doları haftalık bazda yüzde 0,62 yükselerek 36,6740 liraya ulaşırken, euro yüzde 0,86 artışla 39,9220 liradan işlem gördü.

FON PİYASASI YATIRIMCISINA KAZANDIRDI

Fon piyasasında da pozitif bir seyir izlendi. Yatırım fonları yüzde 1,50, emeklilik fonları ise yüzde 1,27 değer kazanırken, yatırım fonları kategorisinde en yüksek getiriyi yüzde 2,75 ile "hisse senedi" fonları sağladı.

Piyasaların genel olarak yukarı yönlü hareket ettiği bu haftada, yatırımcılar borsa, altın ve dövizde kazanç elde etti. Peki geçtiğimiz işlem haftasında borsada en iyi ve en kötü performans sergileyen hisseler hangileri?

İşte haftanın en çok yükselen ve en çok düşen hisseleri...

HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN (KAYBETTİREN) HİSSELERİ

HURGZ

Yüzde: -2,17

FENER

Yüzde: -2,27

MGROS

Yüzde: -2,33

VESTL

Yüzde: -2,36

AKSA

Yüzde: -3,00

AKENR

Yüzde: -3,07

BIMAS

Yüzde: -5,41

BJKAS

Yüzde: -7,37

DEVA

Yüzde: -9,03

IEYHO

Yüzde: -11,00

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN (KAZANDIRAN) HİSSELERİ

GOLTS

Yüzde:10,06

GLYHO

Yüzde:11,21

GSDHO

Yüzde:11,33

TTRAK

Yüzde:11,35

ICBCT

Yüzde:12,81

KLGYO

Yüzde:13,57

ULKER

Yüzde:15,39

TRCAS

Yüzde:21,80

TKFEN

Yüzde:29,24

TKNSA

Yüzde:40,46

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Sıkça Sorulan Sorular

Borsada kaç şirket battı?
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) "İMKB ve Mağdur Yatırımcı" araştırmasına göre borsanın kuruluşundan bugüne geçen 26 yılda 55 şirketin hissesi işleme kapatılırken, sayıları 400 bini bulan küçük yatırımcılar yaklaşık 1 milyar dolar zarar etti.
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