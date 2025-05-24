Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturması: Ünsal Ban ve iki şüpheli için karar

Borsa İstanbul’daki manipülasyon soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Ünsal Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da yürütülen borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu üç kişi tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 2022 yılı Mart ile Eylül ayları arasında halka açık bir şirketin hisselerinde yatırımcı sayısı, işlem hacmi ve fiyatlarda olağan dışı hareketlilik tespit edildi. Bu dalgalanmaların, küçük yatırımcıların zararına olacak şekilde yapay olarak oluşturulduğu ve olayda örgütsel bir yapı bulunduğu iddia edildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçerek operasyon başlattı. İstanbul merkezli olmak üzere Muğla’da düzenlenen operasyonla, örgüt lideri olduğu öne sürülen Ünsan Ban ile birlikte iki şüpheli, Fethiye’de yurt dışına kaçmak üzereyken yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrasında Ünsan Ban, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamasıyla, Ünal Ban ve Ahmet Karakaş ise "örgüte üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıca, şüphelilere "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

