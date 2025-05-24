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Ekonomi
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 | İrem Çınar

İstanbul’da sürpriz zirve! Moda, Cihangir, Etiler geride kaldı: İstanbul’un en pahalı mahallesi bakın neresi oldu

İstanbul’da kira lideri değişti. Alışılmış semtler geride kaldı, zirveye sürpriz bir mahalle yerleşti. Konut kiralarındaki yükseliş hız kesmeden devam ederken, en pahalı mahalle hiç beklenmedik bir yerden çıktı. Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler, Cihangir gibi popüler bölgeleri geride bırakarak zirvenin yeni sahibi oldu.

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KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
24.05.2025
saat ikonu 11:39
|
GÜNCELLEME:
24.05.2025
saat ikonu 11:39

İstanbul’da konut kiralarındaki hızlı yükseliş devam ederken, zirve şaşırtıcı bir lokasyona taşındı. Herkesin gözünü çevirdiği Bebek, Nişantaşı, Moda, Etiler ya da Cihangir gibi popüler semtler bu kez geri planda kaldı. İstanbul'un batısında yer alan Büyükçekmece ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi, ortalama 203 bin TL’lik kira bedeliyle kentin en pahalı mahallesi unvanını aldı.

İstanbul’da sürpriz zirve! Moda, Cihangir, Etiler geride kaldı: İstanbul’un en pahalı mahallesi bakın neresi oldu

KİRALAR SON BİR YILDA YÜZDE 41,49 ARTTI

Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, İstanbul genelinde kiralar son bir yılda yüzde 41,49 oranında arttı. Bu artışla birlikte şehirdeki ortalama kira bedeli 26 bin 490 TL’ye kadar yükseldi. Artan talep ve azalan arzın etkisiyle, kentte kiralar rekor seviyelere ulaşmış durumda.

Konut satış fiyatlarındaki artışta ise Zeytinburnu, Küçükçekmece, Bakırköy, Bahçelievler ve Avcılar ilk sıralarda yer alırken, Sarıyer, Eyüpsultan, Esenler, Sultangazi ve Kağıthane gibi ilçelerde bu artış daha sınırlı kaldı.

Lüks semtler uzun süre boyunca İstanbul’da kira liderliğini elinde tutarken, bu kez taht Büyükçekmece Karaağaç’a geçti. Sakin yaşam tarzı, geniş villa tipi evler ve doğayla iç içe yapısıyla bilinen Karaağaç, özellikle üst gelir grubuna hitap eden konut projeleriyle dikkat çekiyor.

İstanbul’da sürpriz zirve! Moda, Cihangir, Etiler geride kaldı: İstanbul’un en pahalı mahallesi bakın neresi oldu

İşte kiraların en yüksek olduğu mahalleler...

Karaağaç - Büyükçekmece

Ortalama Konut Kirası: 203.225 TL

Ömerli - Çekmeköy

Ortalama Konut Kirası: 164.198 TL

Kumköy - Sarıyer

Ortalama Konut Kirası: 139.134 TL

Caddebostan - Kadıköy

Ortalama Konut Kirası: 96.406 TL

Harbiye - Şişli

Ortalama Konut Kirası: 90.257 TL

İstanbul’da sürpriz zirve! Moda, Cihangir, Etiler geride kaldı: İstanbul’un en pahalı mahallesi bakın neresi oldu

Basınköy - Bakırköy

Ortalama Konut Kirası: 88.681 TL

Göktürk Merkez - Eyüpsultan

Ortalama Konut Kirası: 79.510 TL

Konaklar - Beşiktaş

Ortalama Konut Kirası: 61.266 TL

Ataköy 2-5-6. Kısım - Bakırköy

Ortalama Konut Kirası: 57.522 TL

Fatih Sultan Mehmet - Ümraniye

Ortalama Konut Kirası: 56.515 TL

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Sıkça Sorulan Sorular

İstanbul'da ortalama kira ne kadar?
Gayrimenkul veri platformu Endeksa'nın güncel analizlerinde ortalama kira bedeli 26 bin 490 TL’ye kadar yükseldi.
ETİKETLER
#konut kiraları
#İstanbul kira
#Ekonomi
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