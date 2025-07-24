Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 37 milyona yaklaştı

Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, sermaye piyasalarındaki kayıtlı yatırımcı sayısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar kripto varlık platformlarında işlem yapmış 22 milyon yatırımcı olduğunu belirten Arıkan, sermaye piyasalarında da 37 milyona yakın kayıtlı yatırımcı bulunduğunu belirtti. Sermaye piyasalarında kayıtlı yatırımcı sayısı 37 milyona yaklaştı.

Arıkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim edindiğimiz bilgiye göre bugüne kadar kripto varlık platformlarında işlem yapmış 22 milyon yatırımcı var. Sermaye piyasalarında toplam kayıtlı yatırımcı sayısı 37 milyona yaklaştı, 10,5 milyon kadar bakiyeli yatırımcı var."

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