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 | İrem Çınar

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı 37 milyona yaklaştı

Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, sermaye piyasalarında toplam kayıtlı yatırımcı sayısının 37 milyona yaklaştığını, 10,5 milyon kadar da bakiyeli yatırımcı bulunduğunu duyurdu. Arıkan, 22 milyon yatırımcının da kripto varlık platformlarında işlem yaptığını belirtti.

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KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 12:07
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 12:07

Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Müdürü Ekrem Arıkan, sermaye piyasalarındaki kayıtlı yatırımcı sayısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar kripto varlık platformlarında işlem yapmış 22 milyon yatırımcı olduğunu belirten Arıkan, sermaye piyasalarında da 37 milyona yakın kayıtlı yatırımcı bulunduğunu belirtti. Sermaye piyasalarında kayıtlı yatırımcı sayısı 37 milyona yaklaştı.

Arıkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim edindiğimiz bilgiye göre bugüne kadar kripto varlık platformlarında işlem yapmış 22 milyon yatırımcı var. Sermaye piyasalarında toplam kayıtlı yatırımcı sayısı 37 milyona yaklaştı, 10,5 milyon kadar bakiyeli yatırımcı var."

AYRINTILAR GELİYOR...

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ETİKETLER
#yatırımcılar
#sermaye piyasaları
#Kripto Varlıklar
#Merkezi Kayıt Kuruluşu
#Ekrem Arıkan
#Ekonomi
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