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 | Kübra Çelepi

Borsa İstanbul'dan bugün geçerli olmak üzere 'yukarı adım' hamlesi! Borsada parası olan herkesi ilgilendiriyor

Borsa İstanbul, piyasaların işleyişine ilişkin aldığı kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı. Buna göre, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksindeki hisse senetlerinde bugün geçerli olmak üzere 'yukarı adım' kuralını uygulayacağını duyurdu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 10:35

Borsa İstanbul, bugün BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım' kuralını uygulayacak.

BORSA İSTANBUL'DA AÇIĞA SATIŞTA 'YUKARI ADIM' KURALI

Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 5 Aralık 2024'te aldığı kararla BIST 50 endeksinde yer alan paylarda açığa satış işlemi yapılabileceği belirtilerek, "Söz konusu paylarda 24 Şubat 2025 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

BORSA YATIRIMCILARI DİKKAT

Borsa İstanbul, bugün gün boyunca geçerli olacak açığa satış işlemlerinde 'yukarı adım' (up-tick rule) kuralının uygulanacak. Açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işleminin, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek. Açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

BORSADA YUKARI ADIM KURALI NEDİR?

'Yukarı adım' (Uptick) kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır. Hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir.

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Sıkça Sorulan Sorular

Açığa satış mantığı nedir?
Bu yöntem yatırımcının bir hisse senedini sahip olmadığı halde satarak fiyatının düşmesini bekleyip daha sonra daha düşük bir fiyata geri alması esasına dayanır
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#Ekonomi
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