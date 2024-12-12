Borsa İstanbul'dan yeni hamle! Gümüş, platin ve paladyum için karar verildi: 16 Aralık'ta hayata geçecek

12 Aralık 2024 17:14 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 17:23

Borsa İstanbul'da gümüş, platin ve paladyum endeksleri başlıyor. Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce, uluslararası piyasalarda oluşan alım satım kotasyonları kullanılarak BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin ve BIST Spot Paladyum endekslerinin hesaplanmaya başlanmasına karar verildi.

Borsa İstanbul'da artık gümüş, platin ve paladyum endeksleri hesaplanacak. Borsa İstanbul, gümüş, platin ve paladyum endekslerini 16 Aralık 2024'te hayata geçiriyor.

BORSA İSTANBUL'DA GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM ENDEKSLERİ BAŞLIYOR

16 Aralık 2024 tarihinden itibaren BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin ve BIST Spot Paladyum endeksleri hesaplanmaya başlayacak. Bu kapsamda, uluslararası piyasalardaki alım satım kotasyonları kullanılarak gümüş, platin ve paladyum endekslerinin hesaplanmasına karar verildi.

Borsa İstanbul Genel Müdürlüğünce, BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin ve BIST Spot Paladyum endekslerinin hesaplanmaya başlanmasına karar verilen açıklama şöyle;

"BIST Altına Dayalı Endeksler Kural Seti'nin, halen hesaplanmakta olan BIST Altın, BIST Spot Altın, BIST Altına Dayalı Kira Sertifikası, BIST Altın Tahvili endekslerine ilave olarak yeni hesaplanmaya başlayacak olan BIST Spot Gümüş, BIST Spot Platin, BIST Spot Paladyum, endekslerini de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesine, adının BIST Emtia ve Emtia'ya Dayalı Kıymet Endeksleri Kural Seti olarak değiştirilmesine ve yürürlük tarihinin 16 Aralık 2024 olarak belirlenmesine karar verildi."