Borsa kazancına vergi ayarı! Hükümetin yeni düzenlemesi belli oldu

05 Haziran 2024 11:10 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 11:13

Vergide eşitlik ve adalet sağlamak için hükümet kolları sıvadı. Hükümet, 100 milyar TL'lik tasarruf paketinin ardından vergiyi tabana yayacak.

KURUMLAR VERGİSİNDE ARTIŞ

Kurumlar vergisine tabi işletmelerde, yatırım konusu faaliyetle ilgili kazanç üzerinden her yıl alınması gereken kurumlar vergisinin, yasayla belirlenmiş teşvikler kapsamında, yüzde 100'ünden vazgeçiliyordu. Yeni düzenlemeyle teşvik alan işletmelerden sıfır vergi yerine yüzde 15 oranında vergi alınacak.

OECD üyesi 38 ülke tarafından imzalanan küresel kurumlar vergisi anlaşması ile çok uluslu şirketler 2023'ten itibaren faaliyette bulundukları her ülkede en az yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutuluyorlar. Kanun teklifinin ilgili maddesi, bu yükümlülük düşünülerek de hazırlandı.

BORSA KAZANÇLARINA VERGİ GELECEK Mİ?

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, kripto para borsası, yatırım fonları ve benzeri yatırımlardan elde edilen gelirlere belirlenecek oranlarda yeni vergiler getiriliyor. Kripto paralar; hesap birimi, değişim aracı olma ve değer saklama aracı yani para olarak kabul edilse vergilendirilmeye tabi tutulmuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti’nin Kızılcahamam kampında, “Dünyada da böyle. Bunlardan bir gelir elde ediliyorsa vergisi de olmalı. Kripto varlıklar, borsada işlem gören varlıklar. Yatırım fonları falan bunların disipline edilmesi lazım” demişti.

GYO'LAR DA DAHİL OLACAK

Mevcut mevzuatta, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) kazançları herhangi bir ayrıma tabi tutulmaksızın kurumlar vergisinden istisna tutuluyordu. Yeni paketle birlikte GYO’lar da kurumlar vergisine tabi tutulacak ve bu faaliyetlerden vergi alınacak.

İkinci konutunu beş yıl boyunca elinde tutana vergi getirilmesi önerisi ise bir ticari faaliyete konu olmayınca buradan vergi alınamayacağı gerekçesiyle kabul görmedi. Kira gelirleri zaten vergi kapsamında…

ÇOKTAN ÇOK AZDAN AZ

Kanun teklifi ile bütün ticari faaliyetler ve hizmetlerden vergi alınması planlanıyor. Fikir ve sanat eseri üretenler, sanatçılar, sporcular, bir ürün alıp satanlar, bir mesleğe tabi olup vergi ödeseler bile ek iş yapanlar kazançları oranında vergi ödeyecekler. Bu maddenin mantığı, “Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi” üzerine kuruldu. Bu doğrultuda yeni meslek grupları ve yeni vergi oranlarının oluşacağı belirtiliyor. Bu yasa düzenlemesi ile her türlü ticari faaliyetteki vergi kayıp kaçağının da önlenmesi hedefleniyor.

Doktor, mühendis, diş hekimi, avukat gibi bazı meslek gruplarında ticari faaliyet gösterenlerin kazançları ile ödedikleri vergiler arasında uyumsuzluk tespit edildi. Bu amaçla peşin vergi uygulamasına gidilecek.

Öngörülen düzenlemeye göre; vergi peşin alındıktan sonra beyanname verilecek. Vergi dönemi sonunda mahsuplaşma yapılacak. Beyan edilen matrah, alınan vergiden daha düşük gösterilirse, şirketler vergi incelemesine tabi tutulabilecek.