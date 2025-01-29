Borsa spekülatörleri Nvidia için harekete geçti

29 Ocak 2025 10:31 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 10:34

Nvidia hisseleri sert düşüş yaşasa da yatırımcılar toparlanma beklentisiyle kaldıraçlı fonlara milyarlarca dolar aktardı. Piyasada spekülatif işlemler tavan yaparken, yatırımcılar büyük bir fırsat mı yakalıyor yoksa risk mi alıyor?

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ABD merkezli çip devi Nvidia, son günlerde büyük dalgalanmalar yaşarken, yatırımcılar hisse senedinin toparlanacağına dair iddialı pozisyonlar almaya başladı. Kısa vadeli yatırımcılar, Nvidia hisselerindeki toparlanmadan yüksek kazanç sağlamak için kaldıraçlı borsa yatırım fonlarına (ETF) yöneliyor.

BÜYÜK DÜŞÜŞTEN SONRA YOĞUN ALIM BAŞLADI

Nvidia, pazartesi günü tarihinin en büyük piyasa değeri kaybını yaşadı. Bu sert düşüşün sebebi, Çin merkezli DeepSeek şirketinin yeni bir yapay zeka modeli tanıtmasıydı. Ancak bu düşüş yatırımcıları korkutmadı, aksine kaldıraçlı fonlara olan ilgiyi artırdı.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL.O) adlı yatırım fonunun CEO’su Will Rhind, fonlarına 1 milyar dolarlık giriş yapıldığını açıkladı. Ancak bu rakam, Nvidia hisselerindeki büyük satış dalgasını tamamen dengeleyemedi. Fonun toplam varlıkları, geçtiğimiz yıl 6 milyar doları aşarken, şu anda 4,3 milyar dolara kadar geriledi.

NVİDİA KALDIRAÇLI FONLARINDA BÜYÜK KAYIPLAR

Nvidia’ya yatırım yapan dört büyük kaldıraçlı uzun vadeli ETF fonu, pazartesi günü %33 ile %34 arasında kayıp yaşadı. Ancak yatırımcılar, bu düşüşü fırsata çevirmeye çalışıyor.

Özellikle T-Rex 2x Long Nvidia Daily Target ETF (NVDX.Z) fonu, pazartesi günü 7,6 milyon dolar yeni yatırım aldı. Aynı şekilde Direxion Daily NVDA Bull 2x Shares ETF (NVDU.O) fonuna 61,4 milyon dolar giriş oldu.

Buna karşın, Nvidia hisselerinin düşüşünden kâr sağlayan ters ETF fonlarından biri, 3,1 milyon dolarlık çıkış yaşadı. Bu da yatırımcıların Nvidia hisselerinin toparlanacağına dair güçlü bir beklenti içinde olduğunu gösteriyor.

SPEKÜLATİF YATIRIMLAR TAVAN YAPTI

Nvidia’ya yatırım yapan en küçük kaldıraçlı fonlardan biri olan Leverage Shares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDG.O), pazartesi günü normalin altı katı işlem hacmine ulaştı.

Fonun yöneticisi Paul Marino, "Bu veriler, Nvidia hisselerinde ne kadar çok spekülatörün olduğunu açıkça gösteriyor" dedi. Marino'ya göre, pazartesi günü yatırım akışı pozitife döndü ve salı günü de bu eğilim devam etti.

PİYASALAR NVİDİA İÇİN NE BEKLİYOR?

Nvidia’nın sert düşüşü sonrası yatırımcıların hızla pozisyon alması, şirketin hisse senetlerinde yakın zamanda toparlanma beklentisi olduğunu gösteriyor. Ancak piyasa uzmanları, yapay zeka sektöründeki gelişmelerin ve Çinli rakiplerin piyasaya etkisinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtiyor.