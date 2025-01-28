Nvidia, eski ekran kartları için desteği kesiyor: GTX serisi tarih oluyor

28 Ocak 2025 13:59 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 13:59

Nvidia, CUDA 12.8 sürüm notlarında Maxwell, Pascal ve Volta mimarilerinin "kullanımdan kaldırıldığını" duyurdu. Bu mimarideki kartların yeni özellik ve optimizasyon desteğini sonlandırdı. Karar, çok sayıda GTX serisi ekran kartı modelini etkiliyor.

Nvidia, yeni nesil ekran kartlarının tanıtımıyla birlikte eski modellerin desteğini sonlandırmaya devam ediyor. Şirket, yayınladığı CUDA 12.8 sürüm notlarında Maxwell, Pascal ve Volta mimarilerinin artık "kullanımdan kaldırılmış" (deprecated) olarak sınıflandırıldığını duyurdu. İşte kararın etkileyeceği modeller.

GTX 700 VE 1000 SERİSİ EKRAN KARTLARININ SONU GELDİ

Nvidia'nın açıklamasına göre, GTX 700 serisinden başlayarak 2016 yılında piyasaya sürülen GTX 1000 serisine kadar birçok ekran kartı, yeni CUDA özelliklerine yönelik destek almayacak. Bu da, özellikle grafik yoğunluğu yüksek oyunlar ve yazılımlar için optimize edilmiş Game Ready sürücüsünden faydalanılamayacağı anlamına geliyor.

Öte yandan Pascal mimarisi hâlâ resmi destek kapsamında kalsa da artık bu mimari için yeni özellikler veya performans iyileştirmeleri sunulmayacak.

YENİ DONANIMA GEÇİŞ ZORUNLU HALE GELİYOR

Nvidia'nın almış olduğu karar, eski donanımları kullanan kullanıcıları yeni nesil ekran kartlarına yönlendirmeyi amaçlıyor. CES 2025 fuarında tanıtılan RTX 50 serisi gibi modern GPU'lar, yeni teknolojiler ve optimizasyonlarla çok daha yüksek performans sunarken, eski modeller için bu gelişmelere ayak uydurmak artık mümkün olmayacak.

Tabii ki de halihazırda GTX ekran kartı kullanan sistemler çalışmaya devam edecek. Ancak günümüzde çoğu oyun ve yazılım, ekstra işlem gücü ve gelişmiş özellikler gerektirdiğinden, eski ekran kartlarının sınırlarına ulaşılması kaçınılmaz bir gerçek olarak değerlendiriliyor.