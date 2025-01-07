Nvidia GeForce RTX 50 ekran kartlarının Türkiye fiyatları açıklandı: Bu paraya dört dörtlük PC toplanır!

07 Ocak 2025 10:37 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:37

Yeni Nvidia GeForce RTX 50 serisi ekran kartları, Türkiye fiyatları ile birlikte tanıtıldı. Blackwell mimarisi ve DLSS 4 gibi teknolojilerle desteklenen ve önceki nesle kıyasla iki kata kadar daha yüksek performans sunan RTX 50 serisi yakında geliyor. İşte ayrıntılar.

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Nvidia, en yeni ekran kartı serisi olan RTX 50 modellerini tanıttı. Nvidia GeForce RTX 50ekran kartları, RTX 40 serisine göre sunduğu performans artışı ve yeni teknolojilerle dikkatleri üzerine çekerken, Türkiye fiyatları da açıklandı. İşte ayrıntılar.

NVIDIA GEFORCE RTX 50 SERİSİ FİYATLARI

Nvidia, GeForce RTX 50 serisini farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap eden modellerle piyasaya sürdü. Türkiye'de açıklanan başlangıç fiyatları ise şöyle:

GeForce RTX 5070 : 25 bin 649 TL

: 25 bin 649 TL GeForce RTX 5070 Ti : 34 bin 959 TL

: 34 bin 959 TL GeForce RTX 5080 : 46 bin 679 TL

: 46 bin 679 TL GeForce RTX 5090: 92 bin 849 TL

RTX 5090 EN PAHALI MODEL OLDU

Serinin amiral gemisi olan GeForce RTX 5090, sunduğu yüksek performansla en çok konuşulan model oldu. Bu kart, hem profesyonel hem de oyun odaklı kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayacak kelimenin tam anlamıyla bir performans canavarı. Ancak RTX 5090 Türkiye fiyatı, 92 bin 849 TL ile pek çok kullanıcı için erişilmesi zor bir seviyede.

Öyle ki sadece RTX 5090'ın fiyatına piyasadaki bütün oyunları kaldırabilecek üst düzey bir PC toplamak bile mümkün.

GEFORCE RTX 50 GPU NE ÖZELLİKLER SUNUYOR?

GeForce RTX 50 serisinin temelini oluşturan Blackwell mimarisi, yapay zeka destekli teknolojilerde önemli yenilikler sunuyor. Beşinci nesil Tensor çekirdekleri ve dördüncü nesil RT çekirdekleriyle donatılan RTX 50 serisi; neural shaders, dijital insan teknolojileri, geometri ve aydınlatma gibi alanlarda üstün AI performansı sağlıyor.

GeForce RTX 5090, bugüne kadar üretilmiş en hızlı GeForce ekran kartı olarak öne çıkmakta. Bu GPU: