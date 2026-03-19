Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Borsa 'yarım' işlem gününe düşüşle başladı!

Ramazan Bayramı arefesi olan 19 Mart Perşembe gününde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 düşüşle 13.035,36 puandan başladı. Borsa İstanbul yarım gün açık olacak. Öğleden sonra ise kapalı duruma geçecek.

Borsa 'yarım' işlem gününe düşüşle başladı!
GİRİŞ:
19.03.2026
10:10
GÜNCELLEME:
19.03.2026
10:12

'da endeksi, güne yüzde 0,61 düşüşle 13.035,36 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 13.115,13 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,78 puan ve yüzde 0,61 azalışla 13.035,36 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,98 geriledi.

Borsa 'yarım' işlem gününe düşüşle başladı!

EN ÇOK KAZANDIRAN PETROL

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,80 ile kimya petrol plastik, en fazla gerileyen yüzde 1,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle artan petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından negatif bir seyir öne çıkıyor.

Borsa 'yarım' işlem gününe düşüşle başladı!

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

BORSA İSTANBUL BUGÜN YARIM GÜN AÇIK

Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk gelirken Borsa İstanbul yarım gün açık olacak. Öğleden sonra ise kapalı duruma geçecek. Borsada hisse senedi alış-satış işlemleri 23 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayacak.

